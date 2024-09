In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dinsdag kwam naar buiten dat er volgens geruchten duidelijkheid zou zijn over de toekomst van Adrian Newey in F1 en er binnenkort een aankondiging aan zit te komen, ging Toto Wolff in op de situatie bij McLaren en Red Bull, reageerde Red Bull op uitspraken vanuit McLaren over Newey en gaf de FIA een update nadat Red Bull zich beklaagde over de voorvleugel van McLaren en Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 3 september.

'Aston Martin kondigt voor GP Azerbeidzjan komst van Adrian Newey aan'

De geruchten rondom Adrian Newey zijn al een tijdje hardnekkig, maar nu lijkt er een einde aan te gaan komen en zal er naar verluidt binnenkort officieel worden aangekondigd dat de Brit naar Aston Martin gaat. De hoofdontwerper bezorgde Red Bull Racing zes constructeurstitels in de Formule 1, voordat hij eerder dit jaar besloot het team waar Max Verstappen voor uitkomt, te verlaten. Meer lezen over wanneer er meer duidelijk wordt over de toekomst van Newey in F1? Klik hier!

Red Bull kon onmogelijk éénstopper doen: "Dan zou er een band zijn geklapt"

Tijdens de F1 Grand Prix van Italië moest Red Bull Racing het doen zonder een podiumplek. Waar Charles Leclerc won door een éénstopper te doen, stelt Helmut Marko dat die strategie voor Max Verstappen onmogelijk was. De kampioenschapsleider zou dan een klapband hebben gekregen, volgens de hoofdadviseur. Meer lezen over waarom Red Bull het niet aandurfde om voor een éénstopper te gaan? Klik hier!

FIA komt met verklaring over flexibele voorvleugels na geruchten over McLaren

Na alle geruchten rondom de voorvleugels in F1 heeft de FIA nu een verklaring naar buiten gebracht over de flexibele voorvleugels. Red Bull Racing en Ferrari uitten tijdens de F1 Grand Prix van Italië hun zorgen over of McLaren en Mercedes zich aan de reglementen hielden, maar volgens de FIA is hier gewoon spraken van legale voorvleugels. Meer lezen over wat de FIA te melden had over de voorvleugel van McLaren, Mercedes en de klachten die Red Bull heeft geuit? Klik hier!

Wolff verwacht dat Red Bull problemen op zal lossen: "Maar McLaren nu de favoriet"

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Max Verstappen en Red Bull Racing het in zich hebben om dit seizoen nog terug te slaan, maar de Oostenrijker laat tegelijkertijd optekenen dat McLaren de grote favoriet is voor het constructeurskampioenschap. Meer lezen over wat Wolff te zeggen had over McLaren, Red Bull en het gevecht voorin F1? Klik hier!

Red Bull reageert op Newey-opmerkingen van Brown: 'Problemen ontstonden vóór zijn vertrek'

Red Bull Racing staat op het punt de leiding in het constructeurskampioenschap te verliezen aan McLaren. Zak Brown genoot van de nederlaag van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië en zei dat ze vast Adrian Newey missen. Christian Horner heeft op de opmerkingen van de McLaren-CEO gereageerd. Meer lezen over de reactie vanuit het kamp van Red Bull op de uitspraken van McLaren CEO Zak Brown. Klik hier!

