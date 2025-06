In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Oostenrijk zit erop en er is weer een heleboel stof om over na te praten. Zo viel Max Verstappen in de eerste ronde uit en is het wederom een heleboel gegaan over de exit-clausule die in het contract van de Nederlander staat. Daarnaast wist Lando Norris onder de druk van zijn teamgenoot uit te rijden en zijn zevende zege uit zijn carrière te pakken. Dit is de GPFans Recap van zondag 29 juni.

Norris wint Grand Prix van Oostenrijk na gevecht met Piastri en crash Verstappen

Lando Norris heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen na een intense strijd met teamgenoot Oscar Piastri. Het podium in Spielberg werd compleet gemaakt door Charles Leclerc. Max Verstappen crashte in de beginfase, nadat hij werd aangetikt door Kimi Antonelli. Lezen hoe de race op de Red Bull Ring verliep? Klik hier!

Verstappen reageert op incident met Antonelli: 'Dat vroeg ik na de crash aan hem'

Max Verstappen heeft gereageerd op zijn crash en uitvalbeurt tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander legt uit hoe hij de botsing zag en wijst naar de rol van de Mercedes-coureur. Lezen hoe Verstappen op de botsing reageert? Klik hier!

'Vertrekclausule Verstappen geactiveerd na voltrokken drama in Oostenrijk'

Max Verstappen (27) kende een dramatische Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. De Red Bull Racing-coureur kwam goed weg bij de start, maar werd vervolgens geramd door de Mercedes van Kimi Anontelli. Het resulteerde in een DNF voor de Nederlander, die door dit resultaat zijn vertrekclausule van het slot ziet gaan, zo meldt journalist Julianne Cerasoli. Lezen hoe de clausule in zijn werking gaat? Klik hier!

Marko heldert situatie rondom exit-clausule Verstappen op

Ook Dr. Helmut Marko is op de hoogte van de geruchten rond een mogelijke exit-clausule in het contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens verschillende berichten zou de viervoudig wereldkampioen kunnen vertrekken als hij buiten de top twee van het kampioenschap staat. In een gesprek met Sky Sports geeft de Oostenrijkse Red Bull-adviseur tekst en uitleg na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. Alles lezen over de reactie van Helmut Marko? Klik hier!

FIA deelt straf uit aan Antonelli voor crash met Verstappen

De FIA heeft zich gebogen over de crash tussen Kimi Antonelli en Max Verstappen in de openingsronde. De internationale autosportbond deelt een gridstraf van drie plekken uit voor de race in Silverstone, daarnaast komen er twee strafpunten op de licentie van de jongeling. De uitleg van de stewards lezen? Klik hier!

