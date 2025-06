Ook Dr. Helmut Marko is op de hoogte van de geruchten rond een mogelijke exit-clausule in het contract van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens verschillende berichten zou de viervoudig wereldkampioen kunnen vertrekken als hij buiten de top twee van het kampioenschap staat. In een gesprek met Sky Sports geeft de Oostenrijkse Red Bull-adviseur tekst en uitleg na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk.

Verstappen vertrok puntloos uit Oostenrijk door zijn uitvalbeurt in de eerste ronde. Hoewel hij nog altijd een contract heeft tot en met 2028 bij Red Bull Racing, wordt er gespeculeerd over clausules die een tussentijdse exit mogelijk zouden maken. In de afgelopen maanden zijn meerdere scenario’s genoemd, waaronder een overstap naar Mercedes. Dat team zou in de wachtkamer zitten en hopen op een opening.

De Nederlander heeft zich vooralsnog op de vlakte gehouden over zijn toekomst. Tijdens het raceweekend in Oostenrijk ontweek hij een directe vraag over een mogelijke overstap, maar bevestigde wel dat hij met Toto Wolff heeft gesproken. Wat die gesprekken precies inhouden, blijft vooralsnog onduidelijk. Marko geeft tekst en uitleg en stelt dat Verstappen nergens naar toe gaat: "Hij heeft gewoon een contract tot en met 2028. Er staan natuurlijk wel clausules in dat contract, die uiteraard iets met prestaties te maken hebben. Maar op basis van de huidige stand is er geen reden om te twijfelen of hij dat contract nog uitzit." Daarmee hint Marko erop dat de vermeende exit-clausules op dit moment niet van toepassing zijn, gezien Verstappens positie in het kampioenschap. Een vertrek lijkt dus voorlopig niet aan de orde.

