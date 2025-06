De FIA heeft zich gebogen over de crash tussen Kimi Antonelli en Max Verstappen in de openingsronde. De internationale autosportbond deelt een gridstraf van drie plekken uit voor de race in Silverstone, daarnaast komen er twee strafpunten op de licentie van de jongeling.

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf P7 en Antonelli deed dat vanaf P9. De Nederlander probeerde uit het gedrang te blijven, maar in bocht drie kwam daar Antonelli aan die de controle over zijn W16 was kwijtgeraakt. Het gevolg was dat Liam Lawson op een haartje na werd gemist, maar Verstappen kon niet meer worden ontweken. Een DNF was het gevolg voor beide mannen.

Verklaring FIA

"De coureur van auto 12 (Antonelli red.) blokkeerde de achterremmen bij het ingaan van bocht 3 en botste met auto 1 (Verstappen red.). Tijdens de hoorzitting gaf de coureur toe dat hij een fout had gemaakt doordat hij de achterwielen blokkeerde terwijl hij zijn gebruikelijke rempunt gebruikte. Hij gaf echter ook aan dat hij een aanrijding met auto 30 (Lawson red.) voor hem moest vermijden, en daarvoor de remmen kort losliet. Deze uitwijkmanoeuvre zorgde ervoor dat de auto minder grip had op de vuile binnenlijn, waardoor hij de wagen niet voldoende kon afremmen om een botsing met auto 1 te voorkomen."

Eerste ronde-incident niet van toepassing voor stewards

Normaliter is de FIA coulant tijdens de openingsronde, maar in dit geval hebben de stewards gekozen voor een 'normale' straf. "De stewards oordelen dat, hoewel het incident plaatsvond in ronde 1, er geen andere auto’s bij betrokken waren en dat de coureur van auto 12 volledig verantwoordelijk is. Daarom is de gebruikelijke soepelere beoordeling van incidenten in ronde 1 in dit geval niet toegepast. Zij erkennen echter ook dat het incident geen opzettelijke poging was om de bocht aan te vallen, maar eerder het gevolg was van een uitwijkactie na het blokkeren van de remmen. Aangezien de coureur de race niet kon voortzetten, wordt een gridstraf voor de volgende race opgelegd", aldus de stewards.