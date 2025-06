Verstappen reageert op incident met Antonelli: 'Dat vroeg ik na de crash aan hem'

Max Verstappen heeft gereageerd op zijn crash en uitvalbeurt tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander gaat in op de rol die Andrea Kimi Antonelli speelde bij de crash.

Verstappen had bij de start al Liam Lawson ingehaald voor P6, maar zag vervolgens in de derde bocht zijn race ten einde komen nadat de achterbanden van Antonelli blokkeerde en hij rechtdoor schoot met veel snelheid. Na afloop blikt Verstappen tegenover PlanetF1 terug op het incident. "We hadden een goede start, dus dat was eigenlijk al een mooie verbetering na de laatste races. Daarna was het in de derde bocht over, maar op dat moment wist ik nog niet wat er gebeurde. We hadden best wat schade aan de auto, dus die viel uit. Het was een ongeluk, maar bij de kwalificatie was er ook al pech. Als je naar het hele weekend kijkt, dan is dit niet waar we willen staan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen valt uit in Oostenrijk na crash met Antonelli, FIA onderzoekt incident

Verstappen over gesprek met Antonelli

Vlak na de crash vroeg Verstappen al aan Antonelli wat er was gebeurd. "Ik vroeg gewoon wat er gebeurde, want hij had de enige auto met de wielen die eraf hingen. Toen ik de beelden zag wist ik het zeker, maar dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. Dit soort dingen gebeuren bij alle coureurs, iedereen maakt een dergelijke fout. Kimi is een groot talent en voor mij is de case closed. Niemand doet zoiets bewust."

Gerelateerd