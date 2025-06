Verstappen valt uit in Oostenrijk na crash met Antonelli, FIA onderzoekt incident

Max Verstappen is tijdens de eerste ronde van de F1 Grand Prix van Oostenrijk al uitgevallen. De Nederlander werd tijdens de derde bocht getorpedeerd door de rookie Andrea Kimi Antonelli, die veel te hard richting de bocht ging.

Verstappen kende een prima start, had Liam Lawson vanaf P7 al ingehaald en zat in de buurt van Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell toen hij richting de derde bocht reed. De Nederlander zat ernaast, maar werd vervolgens in de derde bocht aan de achterkant geraakt door Antonelli. De Italiaan ging veel te hard aan de binnenkant van de bocht en kon de auto niet meer op tijd tot stilstand brengen. Zowel Antonelli als Verstappen viel uit.

FIA onderzoekt incident

Antonelli en Verstappen worden na de race door de FIA onderzocht, maar nu al kan gesteld worden dat Verstappen niet degene gaat zijn die de straf zal krijgen. Antonelli is, zo gaf hij zelf ook al toe, de schuldige en zal hier waarschijnlijk een flinke straf en wat strafpunten voor gaan krijgen. Dit zal na de race duidelijk worden.

