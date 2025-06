Norris wint Grand Prix van Oostenrijk na gevecht met Piastri en crash Verstappen

Lando Norris heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen na een intense strijd met teamgenoot Oscar Piastri. Het podium in Spielberg werd compleet gemaakt door Charles Leclerc. Max Verstappen crashte in de beginfase, nadat hij werd aangetikt door Kimi Antonelli.

De Grand Prix op de Red Bull Ring ging iets later van start dan gepland en dat had alles te maken met een probleem bij Sainz, die niet wegkwam uit z'n startvak voor de formatieronde. Vervolgens vatte z'n auto ook nog vlam en moesten de brandblussers in actie komen. Z'n remsysteem gaf problemen en uiteindelijk kon Sainz dan ook niet deelnemen aan de race in Oostenrijk. Het leverde een kwartier vertraging op, maar uiteindelijk ging de F1-race in Spielberg dan toch van start, onder bloedhete omstandigheden. Norris vertrok vanaf pole en kwam zonder schade door de eerste bochten heen. Piastri stak Leclerc voorbij en Verstappen werd geramd door Antonelli. Het resulteerde in een uitvalbeurt voor beide heren en dat was extra zuur voor Verstappen, met het oog op zijn kampioenschap maar ook richting de massaal toegestroomde fans op de Red Bull Ring. Zij zagen hun held al binnen één ronde uitvallen.

Safety car na uitvalbeurten Verstappen en Antonelli

De safety car kwam op de baan en de auto's van Verstappen en Antonelli moesten worden verwijderd. Toen de race weer hervat werd, kende een Norris een perfecte herstart. Hij schoot ervandoor en Piastri probeerde aan te haken. De Australiër wist bij te komen en zocht de aanval op. Het resulteerde in een prachtig gevecht tussen de twee oranje bolides. In de tussentijd viel ook Albon uit met problemen aan z'n auto en hiermee zat de race voor het team van Williams erop. Norris verdedigde met succes zijn positie en dook vervolgens als eerste van de McLaren's de pitstraat in.

Tijdstraf Tsunoda na touche met Colapinto

Kort daarna tikte Tsunoda de auto van Colapinto in de rondte. Beide heren konden door, maar Red Bull moest wel de voorvleugel van de Japanner vervangen. Het leverde Tsunoda ook nog een tijdstraf van tien seconden op. Vervolgens begon Piastri zijn achterstand op Norris weer te verkleinen. Leclerc volgde op plek drie, maar vormde geen bedreiging voor het snelste team op de grid. Norris dook vervolgens naar binnen voor zijn tweede stop en Piastri volgde een ronde later.

Piastri opent de laatste jacht op Norris in Oostenrijk

Bij het uitkomen van de pitstraat raakte Piastri verwikkeld in een strijd tussen Tsunoda en Colapinto, waarbij laatstgenoemde niet op de hoogte was van de aanwezigheid van de McLaren. Piastri werd daarom in het gras gedreven en dat leverde Colapinto een vijf seconden tijdstraf op. Vervolgens zette Piastri de jacht in op Norris, die enkele seconden voor hem reed.

Norris wint Grand Prix van Oostenrijk

Piastri kwam uiteindelijk tekort om Norris bij te halen en zag zodoende hoe zijn teamgenoot er met de overwinning vandoor ging. De derde plek op het podium werd veiliggesteld door Leclerc. Daarachter volgden Hamilton, Russell, Lawson, Alonso, Bortoleto, Hülkenberg en Ocon, die samen de top tien compleet maakten.

