Lando Norris (25) wist zojuist de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring te winnen, nadat hij de hele race onder druk werd gezet door teamgenoot Oscar Piastri (24). Na afloop was de Brit duidelijk tevreden met het behaalde resultaat, want Norris voert zo de druk weer op in het kampioenschap.

Norris begon de F1-race in Spielberg vanaf pole en kwam goed weg. Maar al snel werd de wedstrijd geneutraliseerd door een crash van Max Verstappen en Kimi Antonelli. Norris voerde de herstart na de safety car echter goed uit, maar zag Piastri vervolgens wel dichterbij komen. Het resulteerde in een heerlijk gevecht tussen de twee teamgenoten, maar Norris verdedigde goed. Piastri gaf echter niet op en bleef de gehele race de druk er vol op houden. Norris hield stand en kwam als winnaar over de streep, maar gaf na afloop toe dat het een zwaar gevecht was.

Artikel gaat verder onder video

Norris wint na knokpartij met teamgenoot Piastri in Oostenrijk

"Ja, het was een zware race", zo liet Norris weten in een eerste reactie tijdens de gridinterviews. "We pushten de hele race door. Het was tricky en heet. Wel een perfect resultaat voor ons als team, we wilden een één-twee halen en dat is gelukt, dus ik ben blij." Over het gevecht met z'n teamgenoot zei hij het volgende: "We hadden een geweldig gevecht, dat is zeker. Het was leuk, maar het gaf ook veel stress. Het was een mooi gevecht, ook vanuit Oscar. Hopelijk was het voor iedereen leuk om te zien. Het was moeilijk om hem uit de DRS te krijgen."

LANDO NORRIS WINS THE AUSTRIAN GRAND PRIX! pic.twitter.com/YCXNsPV3BG — McLaren (@McLarenF1) June 29, 2025

Gerelateerd