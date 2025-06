In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag stond in het teken van de derde vrije training en de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk, allebei gedomineerd door Lando Norris. Verder reageerde Max Verstappen op de geruchten omtrent zijn toekomst en mogelijke transfer naar Mercedes, haalde Olav Mol uit naar de FIA na de waarschuwing die Lewis Hamilton op vrijdag kreeg en deelde de FIA op zaterdag een straf uit aan Mercedes en George Russell na een incident met Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van 28 juni.

Norris domineert zaterdag in Oostenrijk, Verstappen stelt teleur

Op de zaterdag in Oostenrijk stond de derde vrije training eerst op het programma, afgesloten op P1 door Lando Norris voor Oscar Piastri en Max Verstappen. McLaren ging vol vertrouwen richting de kwalificatie, die uiteindelijk door Norris op P1 werd afgesloten met 0.5 seconden voorsprong op Leclerc en Piastri. Verstappen moest zijn laatste snelle rondje afbreken door een gele vlag en zou op P7 eindigen achter zelfs Liam Lawson. Samenvatting van de derde vrije traininig lezen? Klik hier! Samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier!

Dit is waarom Verstappen tijdens zijn laatste ronde in Q3 van zijn gas ging in sector drie

Max Verstappen leek tijdens zijn tweede en laatste run in Q3 van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk richting een verbetering en waarschijnlijke plek in de top drie te rijden. Opeens ging Verstappen in de laatste fase van de derde sector van zijn gas. Waarom? Meer lezen over waarom Verstappen ineens van zijn gas ging terwijl hij richting een top drie aan het rijden was? Klik hier!

FIA beslist: Russell krijgt waarschuwing, Mercedes reprimande na unsafe release

De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Mercedes-coureur George Russell, nadat hij tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk naar de stewards was geroepen met Mercedes wegens een unsafe release waar Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij betrokken waren. Meer lezen over wat de FIA te zeggen had over de uitgedeelde straf aan Russell en Mercedes? Klik hier!

Verstappen duidelijk over toekomst bij Mercedes: 'Dan bepaal ik mijn eigen toekomst'

Na Mercedes-teambaas Toto Wolff, coureur George Russell en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft nu ook Max Verstappen gereageerd op een mogelijk vertrek bij zijn huidige team en naar Mercedes in 2026. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had over zijn toekomst bij Red Bull? Klik hier!

Mol stomverbaasd over waarschuwing voor Hamilton: 'Die Engelsen worden absoluut gematst'

F1-commentator Olav Mol is toch wel verbaasd dat Lewis Hamilton slechts een waarschuwing heeft gekregen voor het ophouden van Kimi Antonelli tijdens de tweede vrije training. Mol trekt zijn conclusies en stelt dat de FIA Engelse coureurs milder aanpakt dan coureurs uit andere landen. Meer lezen over wat Mol te zeggen heeft over de waarschuwing die Hamilton op vrijdag kreeg van de FIA? Klik hier!

