Lando Norris heeft de derde vrije training als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een 1:04.324 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Oscar Piastri en Max Verstappen completeerden de top drie op de Red Bull Ring.

De derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk ging om 12:30 uur van start. Op basis van de vrijdag was het lastig te zeggen hoe de onderlinge verhoudingen precies lagen op de Red Bull Ring. Het was de teams er dus veel aan gelegen om in de laatste oefensessie voor de kwalificatie, de juiste afstellingen voor later vandaag te vinden. Opvallend was vooral de tegenvallende performance van Ferrari, waar het grote updatepakket dat het team van Fred Vasseur vooruit moet helpen, nog niet leek te werken. Met een buitentemperatuur van 24 graden Celsius ging de derde vrije training onder aangename omstandigheden van start. Het asfalt was inmiddels opgewarmd tot 32 graden Celsius.

Artikel gaat verder onder video

Rustige start van de sessie

Zoals we vaker zien bij een derde vrije training, ging de sessie traag van start. Bij het vrijgeven van de baan, bleef de pitstraat leeg. Pas na bijna vijf minuten was het Fernando Alonso die zijn Aston Martin als eerste de baan opstuurde. Max Verstappen kwam als tweede naar buiten voor een aantal ronden op de harde band. Na het eerste kwartier stond de viervoudig wereldkampioen op die compound bovenaan de tijdenlijst met een 1:05.818, gevolgd door Pierre Gasly en Oliver Bearman. Niet lang hierna kregen we de eerste runs op de zachte band te zien. Lando Norris noteerde een 1:05.412 en steeg daarmee naar de eerste positie in de tijdenlijst. Yuki Tsunoda klokte een 1:05.928 en eindigde daarmee achter de tijd van Verstappen op de harde band.

De eerste kwalificatiesimulaties

In de hierop volgende minuten werden de rondetijden echter in hoog tempo aangescherpt. Steeds meer coureurs lieten de rode sloffen onder hun wagen monteren en gingen zitten voor een snelle run. Halverwege de sessie was het Norris die met een 1:04.888 bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Lewis Hamilton (+0.380), George Russell (+0.478), Oscar Piastri (+0.520) en Tsunoda (+0.611). Verstappen reed op dit punt nog altijd op hetzelfde setje van de harde band. De Nederlander was duidelijk bezig met wat uitzoekwerk voor de Grand Prix van zondagmiddag.

Spin voor Verstappen, McLaren opnieuw sterk

Verstappen kwam met nog tien minuten op de klok pas voor het eerst naar buiten op de zachte band. Ook de Nederlander ging in de slotfase nog even zitten voor een kwalificatierun, maar kende een behoorlijke spin bij het uitkomen van de laatste bocht. Iets wat we meer coureurs hebben zien doen dit weekend. De Nederlander draaide een foutloze pirouette en kon zijn weg weer vervolgen. Bij het vallen van de vlag was het Norris die met een 1:04.324 bovenaan de tijdenlijst eindigde, gevolgd door Piastri, Verstappen, Charles Leclerc en Hamilton. Het team van Ferrari lijkt zich goed te hebben herpakt ten opzichte van de vrijdag. Bekijk de volledige uitslag hieronder.

Gerelateerd