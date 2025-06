Na Mercedes-teambaas Toto Wolff, coureur George Russell en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft nu ook Max Verstappen gereageerd op een mogelijk vertrek bij zijn huidige team en naar Mercedes in 2026.

Wolff zei dit weekend over een transfer van Verstappen: "Er is een viervoudig wereldkampioen die moet beslissen wat hij in de toekomst gaat doen, en als teambaas moet je simpelweg in de gaten houden waar dat naartoe gaat. Toch schat ik de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt, heel klein." Russell stelde dat Wolff wel degelijk Verstappen overweegt: "Er is slechts één coureur waar je over zou kunnen discussiëren wat betreft prestaties - en dat zijn zijn [Wolff] woorden, niet die van mij."

Reactie Verstappen

Tegenover Viaplay reageert Verstappen op de uitspraken van Wolff en Russell. "Ja, daar hoef ik niet veel aan toe te voegen. Hoe meer ik erover zeg, hoe meer dat het weer breder uitgemeten wordt in de media. Daar heb ik al helemaal geen zin in." De Nederlander stelt wel dat niet Red Bull, maar hijzelf zijn toekomst in F1 zal bepalen. "Ik bepaal mijn eigen toekomst. Er komen nog updates, dus ik kan nu niet meteen uitsluitsel geven over of het een succes is of niet. Ik denk in de zomerstop, dan is het denk ik wel duidelijk wat er dit seizoen gaan gebeuren qua performance. Voor iedereen denk ik wel. Het is niet dat ik nu ineens heel veel meer nadenk dan vorig jaar of het jaar daarvoor. Ik ben op zich heel relaxt. Ik doe gewoon lekker mijn ding."

