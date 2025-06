Dit is waarom Verstappen tijdens zijn laatste ronde in Q3 van zijn gas ging in sector drie

Max Verstappen leek tijdens zijn tweede en laatste run in Q3 van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk richting een verbetering en waarschijnlijke plek in de top drie te rijden. Opeens ging Verstappen in de laatste fase van de derde sector van zijn gas. Waarom?

Verstappen had een op het oog prima vrijdag en ook derde vrije training op zaterdag achter de rug met veel competitieve rondjes. McLaren was dominant, iets wat ook bleek tijdens de kwalificatie, maar wat Verstappen gebeurde tijdens de kwalificatie had zelfs de Nederlander niet verwacht. Daar waar Lando Norris met een halve seconde voorsprong pole pakte voor Charles Leclerc en Oscar Piastri, werd Verstappen slechts zevende, achter zelfs Liam Lawson van Racing Bulls.

Verstappen breekt rondje af in slotfase Q3

Verstappen bleek vervolgens tijdens zijn tweede rondje in Q3 dus naar een verbetering te rijden die hem waarschijnlijk een tweede plek had opgeleverd (zat op iets meer dan 0.1 seconden van eerste tijd Norris na twee sectoren), toen hij in de derde sector plotseling van zijn gas ging. De reden hiervoor was lang onduidelijk, maar uiteindelijk bleek het een ongelukkige reden te zijn. Er hingen nog gele vlaggen in de derde sector door het moment van Pierre Gasly vlak daarvoor, waardoor Verstappen niet voluit kon gaan in de slotfase van zijn rondje en dus geen verbetering kon noteren. De Nederlander moest van zijn gas af gaan tijdens de laatste snelle bochten en zag zo zijn top drie als sneeuw voor de zon verdwijnen.

