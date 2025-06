De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Mercedes-coureur George Russell, nadat hij tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk naar de stewards was geroepen met Mercedes wegens een unsafe release waar Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij betrokken waren.

De Brit werd in Q3, die hij met moeite haalde, vijfde achter een dominante Lando Norris. Ook Leclerc, Oscar Piastri en Hamilton bleken sneller te zijn, maar de Brit kon wel Verstappen verslaan. Russell werd naderhand onderzocht door de FIA wegens een unsafe release. De Brit werd door Mercedes op een slecht moment naar buiten gestuurd en reed bijna tegen Verstappen aan. Vervolgens ging het ook nog bijna fout met de coureurs van Ferrari, voordat hij te snel na de Ferrari's in de fast lane terecht zou zijn gekomen. In potentie dus heel wat overtredingen van Mercedes en Russell. Daarvoor moest de Brit dan ook naar de stewards komen om 17:45 uur.

FIA oordeelt over mogelijke straf Russell

De FIA heeft inmiddels besloten om zowel Russell als Mercedes te straffen, maar zijn vijfde plaats in de kwalificatie blijft staan. Ook worden er geen penaltypunten uitgedeeld door de FIA. Russell zelf krijgt een waarschuwing, de lichtste straf mogelijk voor dit vergrijp, terwijl Mercedes een wat zwaardere straf krijgt: een reprimande.

Russell heeft een waarschuwing gekregen van de FIA, Mercedes een reprimande voor de unsafe release waar Verstappen en de coureurs van Ferrari bijna schade door opliepen in de kwalificatie.#FIA #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/intsxFGNe9 — GPFans NL (@GPFansNL) June 28, 2025

