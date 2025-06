Drama voor Verstappen in kwalificatie Oostenrijk, Norris domineert in Spielberg

Lando Norris heeft pole position gepakt voor de Grand Prix van Oostenrijk. De McLaren-coureur zette een 1:03.971 op het bord en liet daarmee de concurrentie achter mijlen ver achter zich. Max Verstappen werd de dupe van een gele vlag en moest tekenen voor de zevende plaats.

Bij het ingaan van de kwalificatie leek het op basis van de derde vrije training opnieuw een strijd te worden tussen de twee coureurs van McLaren, maar zowel Lando Norris als Oscar Piastri hebben al meer dan eens laten zien niet altijd foutloos te zijn op de zaterdag. Met Max Verstappen en ook de coureurs van Ferrari daar niet ver achter, beloofde het een spannende sessie te worden. Met een buitentemperatuur van 28 graden Celsius was het asfalt opgewarmd tot 48 graden Celsius. Een voordeel voor McLaren: de Britse formatie gaat erg goed om met het niet laten oververhitten van de banden in warme omstandigheden.

Artikel gaat verder onder video

Q1 - Tsunoda kent opnieuw teleurstellende zaterdag

De Red Bull Ring werd een paar minuten over vier vrijgegeven, waarna de eerste coureurs direct naar buiten stormden om een tijd op het bord te zetten. Na de eerste runs was met Norris die met een 1:04.672 de tijdenlijst aanvoerde, gevolgd door Piastri (1:05.004), Verstappen (1:05.106), Lewis Hamilton (1:05.115) en Kimi Antonelli (1:05.283). Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Oliver Bearman, Fernando Alonso en Carlos Sainz begaven zich in de gevarenzone, en moesten in het tweede deel van Q1 nog eens aanzetten om kans te maken op een ticket naar de tweede kwalificatiesessie.

De baan werd in hoog tempo sneller, en zo vonden er behoorlijk wat verschuivingen plaats tijdens de tweede runs. Norris en Piastri bleven met hun tijd op één en twee staan, met daarachter drie verrassende namen. Liam Lawson eindigde op de derde stek, gevolgd door Pierre Gasly en Isack Hadjar. Het doek viel voor Lance Stroll, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Opnieuw een pijnlijke zaterdag voor Tsunoda in de Red Bull. Evenals voor Sainz, die voor de derde keer op rij niet uit Q1 wist te komen.

Q2 - Bortoleto verrast met ijzersterke ronde

In Q2 koos het duo van McLaren ervoor om slechts één run te doen, wat het vertrouwen van het team in zowel de auto als de coureurs liet zien. Verstappen kwam wel meteen naar buiten voor een eerste run, maar de Nederlander kende een behoorlijk momentje in de eerste sector, waar hij even niet lekker uitkwam. "De auto is volledig onbestuurbaar, het is nog erger dan eerst. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen", klonk het geïrriteerd over de boordradio. Na de eerste runs bestond de top vijf uit Norris (1:04.410), Piastri (1:04.556), Leclerc (1:04.878), Hamilton (1:04.896) en Verstappen (1:05.103).

De sessie werd vervolgens stilgelegd met een rode vlag, omdat er een klein bermbrandje ontstond nadat Lewis Hamilton door het gras reed. Enkele minuten later werd de kwalificatie met nog vijf minuten en 42 seconden op de klok weer hervat. Norris eindigde opnieuw op P1, gevolgd door Piastri, Leclerc, Verstappen en grote verrassing Bortoleto. Fernando Alonso, Alexander Albon, Hadjar, Franco Colapinto en Bearman vonden hun waterloo in Q2.

Through to Q3 for the first time 👏



Congratulations Gabriel Bortoleto! 🤩#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/zIutOrE34A — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

Q3 - Norris razendsnel, Verstappen ontzettend veel pech

Met nog tien coureurs op het bord, werd de baan voor de derde keer vrijgegeven. De FIA maakte ondertussen bekend dat Hadjar, Alonso, Antonelli en Piastri na afloop van de kwalificatie door de wedstrijdleiding onderzocht gaan worden, omdat zij tijdens een opwarm- of afkoelronde te langzaam zouden hebben gereden. Het verleden leert ons echter dat hier vrijwel nooit straffen voor worden uitgedeeld, als het enigszins binnen de perken is gebleven. Maar dat laat nog even op zich wachten.

Uiteindelijk was het Norris die met een 1:03.971 bij uitstek de snelste was. Leclerc eindigde ruim een halve seconde achter de Brit op P2, met daarachter Piastri. Hamilton en Russell completeerden de top vijf, met daarachter Lawson. Verstappen moest zijn snelle ronde afbreken door een erg slecht getimede gele vlag door een fout van Pierre Gasly, waardoor hij moest tekenen voor de zevende plaats. Ontzettend veel pech voor de viervoudig wereldkampioen.

Gerelateerd