F1-commentator Olav Mol is toch wel verbaasd dat Lewis Hamilton slechts een waarschuwing heeft gekregen voor het ophouden van Kimi Antonelli tijdens de tweede vrije training. Mol trekt zijn conclusies en stelt dat de FIA Engelse coureurs milder aanpakt dan coureurs uit andere landen.

Max Verstappen moet dit weekend nog even oppassen, want hij staat met elf verzamelde strafpunten op het randje van een schorsing. Twee van die strafpunten vervallen overigens na het raceweekend in Oostenrijk, maar de Nederlander kan zich geen foutjes permitteren. Afgelopen week verschenen er lijstjes met daarin het totaal aantal strafpunten dat sinds de invoering van het strafpuntensysteem in 2014 is uitgedeeld door de FIA. Mol vindt het in het Race Café van Ziggo Sport tóch wel opvallend dat er in de top tien geen enkele Engelse coureur terug te vinden is. Verstappen heeft eerder al gehint op een ongelijke behandeling en stelde dat hij niet over het juiste paspoort beschikt.

Strafpunten

Mol is het met de viervoudig wereldkampioen eens en legt uit: "Als we 2014 als basis nemen: hoeveel strafpunten heeft Verstappen gekregen sinds die periode? 36. Ook [Kevin] Magnussen: 36. [Lance] Stroll: 36. [Sebastian] Vettel: 32 en [Fernando] Alonso: 26. Sinds 2014, hoeveel Engelsen staan erin? Nul." In de ogen van de commentator begaan Engelse coureurs zeker overtredingen, maar vallen de straffen voor hen beduidend lager uit.

Hamilton komt er met waarschuwing vanaf

Hamilton heeft de afgelopen raceweekenden wel vaker iemand in de weg gezeten en is volgens Mol meerdere keren door het oog van de naald gekropen. "Hier krijgt Hamilton dus ook weer geen straf voor. Het is echt debiel. Alle Engelsen samen hebben in diezelfde periode sinds 2014 slechts 17 strafpunten gekregen. Carlos Sainz kreeg een paar wedstrijden geleden gewoon drie plaatsen gridstraf vanwege het ophouden van een andere coureur. De FIA is vóór Engelsen. De Engelsen worden daar absoluut gematst, honderd procent!"

Andere behandeling

Tafelgenoot Robert Doornbos is het daar niet mee eens en stelt dat de FIA niet naar paspoorten kijkt. Maar Mol haalt er nog een aantal incidenten bij: "Ja nee, dat is waar. Lewis Hamilton heeft Verstappen er nooit vanaf gerost in Copse. George Russell heeft Valtteri Bottas nog een klap voor z’n harses verkocht in Imola, toen ze eraf gingen. Allemaal geen straf. Ergens klopt het niet." Doornbos houdt echter voet bij stuk: "Het mág niet als het zo is, maar ik geloof niet dat het zo is. Ik geloof niet dat de Engelsen voorgetrokken worden."