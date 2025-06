De FIA heeft zich uitgesproken over een mogelijke straf voor Lewis Hamilton na zijn incident met Andrea Kimi Antonelli tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk.

Tijdens de sessie werd in beeld gebracht dat Hamilton, die niet bezig was met een snelle ronde en sowieso een lastige sessie had (P10), langzaam reed en in bocht vier zijn auto niet lekker positioneerde. Daar had Antonelli, die in een snelle ronde zat, duidelijk last van. Als gevolg moest Hamilton zich vrij snel na de training al melden bij de stewards, om 18:20 uur om precies te zijn. Daar mocht hij uitleg geven en zichzelf verdedigen, als dit mogelijk was.

FIA doet uitspraak

De FIA heeft zich uitgesproken en vond dat het niet ging om gevaarlijk rijgedrag van Hamilton, waardoor een gridstraf (en penaltypunten) meteen afviel. Wel vond de FIA dat Hamilton te veel en te langzaam reed op de racelijn, waarmee hij onnodig Antonelli ophield. Hamilton heeft zijn verontschuldigingen aangeboden en krijgt dus voor het onnodig langzaam rijden en hinderen van Antonelli een waarschuwing en geen reprimande. Het is de minst zware straf die Hamilton kon krijgen voor dit vergrijp.

De FIA heeft Hamilton een waarschuwing gegeven na het ophouden van Antonelli in VT2.#Hamilton #FIA #AustrianGP pic.twitter.com/tw92SWvnVw — GPFans NL (@GPFansNL) June 27, 2025

