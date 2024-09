Red Bull Racing kwam niet in de buurt van het podium in de F1 Grand Prix van Italië. Waar Charles Leclerc won door een éénstopper te doen, onthult Helmut Marko dat die strategie voor Max Verstappen onmogelijk was. De kampioenschapsleider zou dan een klapband hebben gekregen, volgens de hoofdadviseur.

Leclerc was de grote verrassing op het Autodromo Nazionale Monza. De Ferrari-coureur kwam maar één keer binnen om nieuwe banden te halen en reed met dat setje de race uit, op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Oscar Piastri beschreef zijn tweede plek als 'pijnlijk', nadat hij lang aan de leiding had gelegen en uiteindelijk nog geen drie seconden op Leclerc tekort kwam. Lando Norris completeerde het podium voor McLaren dat opnieuw dichterbij Red Bull is gekomen in het constructeurskampioenschap. De energiedrankfabrikant maakte in Italië haar meest uitdagende race van het seizoen mee.

Klapband bij éénstopper

Verstappen kwam als zesde over de streep op meer dan 37 seconden achterstand. De Limburger had een plekje goedgemaakt op George Russell, aangezien de Mercedes-coureur zijn voorvleugel moest wisselen vanwege opgelopen schade in de openingsronde. Sergio Pérez bleef steken op de achtste stek. Beide coureurs deden een tweestopper met de harde band bij de start, dezelfde compound in de tweede stint en vervolgens mediums richting de finish.

Red Bull kreeg de bandenslijtage van de RB20 maar niet onder controle. "Een auto met een kleinere vleugel zou dit weekend waarschijnlijk nog minder competitief zijn geweest, omdat zoiets dan nog weer slechter is voor de banden. Dat is een belangrijk onderdeel van het probleem", vertelde Marko tegenover Motorsport.com. Het asfalt was meer dan 50°C door de bakende zon en dat hielp ook niet mee.

Een éénstopper, zoals de Ferrari's van Leclerc en de op P4 gefinishte Carlos Sainz deden, was voor Red Bull daarom onmogelijk, zo onthulde de 81-jarige Oostenrijker. "Voor ons was het niet mogelijk om zoiets te doen. Heb je de banden gezien? Als we nog twee of drie ronden langer hadden doorgereden, dan was er een band geklapt."

