Charles Leclerc won op verrassende wijze de Grand Prix van Italië. Alhoewel het team van Ferrari in het grotere geheel geen rol van betekenis speelt in de kop van het veld dit seizoen, verwacht de Monegask dat er in Singapore ook wel eens kansen zouden kunnen liggen.

Waar op voorhand met name Lando Norris en Oscar Piastri werden gezien als grote kanshebbers voor de overwinning op Monza afgelopen zondag, was het uiteindelijk Charles Leclerc die als Ferrari-coureur voor het thuispubliek de overwinning uit het vuur sleepte in de Grand Prix van Italië. De 26-jarige coureur besloot voor een éénstopper te gaan en maar liefst 38 van de 53 raceronden op een setje hards af te werken, waar het duo van McLaren besloot om twee keer naar binnen te gaan voor een nieuw setje sloffen.

Kansen in Singapore

Op de vraag of Leclerc verwacht tijdens een andere race dit seizoen ook een uitdaging te kunnen vormen voor McLaren en Red Bull Racing, klink het: "Voorafgaand aan deze race had ik denk ik niet gedacht dat ik nog ergens anders zou kunnen vechten om overwinningen. Misschien in Singapore. Singapore zou misschien een goed circuit voor ons kunnen zijn. Op de andere circuits denk ik dat we nog steeds een stap achter McLaren en Red Bull staan."

Stap gezet met update

Leclerc vervolgt: "Maar vandaag hebben we gezien dat als we alles perfect doen, we op het niveau van McLaren kunnen zitten. Ik denk dat de update ons vandaag heeft geholpen om dezelfde pas als McLaren te hebben. Op de andere circuits weet ik niet of het genoeg zal zijn om het gat te dichten, vooral het gat dat we op andere circuits hebben gezien. We moeten het afwachten, maar we hebben een stap vooruit gezet. Daar hebben we er nog wat van nodig, denk ik."

