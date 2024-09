Adrian Newey zal naar verluidt binnenkort officieel worden aangekondigd als de nieuwe aanwinst van Aston Martin. De hoofdontwerper bezorgde Red Bull Racing zes constructeurstitels in de Formule 1, voordat hij eerder dit jaar besloot het team waar Max Verstappen voor uitkomt, te verlaten.

Newey kwam na Williams en McLaren, waar hij ongelooflijk succesvol was, maar vanwege politieke spelletjes zijn draai niet kon vinden, in 2006 bij Red Bull terecht. In zijn negentien seizoenen bij de Oostenrijkse renstal was hij medeverantwoordelijk voor de wereldtitels die Sebastian Vettel en Max Verstappen op hun naam hebben geschreven. Hij zou echter te vermoeid zijn geweest om door te gaan bij de energiedrankfabrikant, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom teambaas Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om afscheid te nemen.

Bezoek aan fabriek

Volgens de Daily Mail zal Newey vanaf volgend seizoen aan de slag gaan bij Aston Martin met een salaris van 20 miljoen pond per jaar. Ferrari zou hard hebben gestreden voor de diensten van de 65-jarige Brit, maar een samenwerking met Lewis Hamilton zal er dus niet in zitten. Newey heeft naar verluidt ook met Alpine, McLaren en Williams gesproken, maar een bezoek aan de hagelnieuwe fabriek van Aston Martin in juni zou de ontwerper hebben overtuigd om de overstap te maken naar de renstal van Lawrence Stroll. Daar zal hij dan samenwerken met technisch directeur Dan Fallows, die ook een ex-Red Bull-topman is, en Enrico Cardile, die voor 2025 Ferrari zal verlaten om de nieuwe chief technical officer (CTO) te worden van Aston Martin.

Aankondiging voor de volgende race

"Volgens mij zijn er andere teams die ook op hem jagen", vertelde Aston Martin-teambaas Mike Krack tegenover de aanwezige media tijdens de Dutch Grand Prix vorige week, doelend natuurlijk op Newey. "Ik las dat er nog een team meedeed aan het spelletje, Alpine. De geruchtenmolen hoort erbij, maar ik zou ontzettend blij zijn als hij uiteindelijk bij ons komt. We worden een steeds aantrekkelijker team. We hebben een geweldig infrastructuur die ontwikkeld wordt, dus ja, we zouden het een eer vinden om samen te komen met die naam."

De Daily Mail meldt dat Newey zijn ontslag bij Red Bull vanaf aankomende vrijdag 6 september officieel kan maken en dat een aankondiging van Aston Martin volgende week naar buiten wordt gebracht, vóór de Grand Prix van Azerbeidzjan.

