McLaren is nog maar 8 punten verwijderd van Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap na de F1 Grand Prix van Italië. CEO Zak Brown geniet ervan om te zien hoe ze het gat dichten naar het team van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Charles Leclerc was de grote verrassing op Autodromo Nazionale Monza door met een éénstopper te winnen. Desondanks was McLaren niet ontevreden, want met de tweede plaats van Oscar Piastri en de derde plaats en snelste ronde van Lando Norris wisten ze 22 punten goed te maken op Red Bull. Verstappen en Pérez kwamen niet verder dan P6 en P8, respectievelijk. Het lijkt onvermijdelijk dat McLaren de energiedrankfabrikant gaat verslaan om de constructeurstitel dit seizoen. Brown denkt dat de vertrekkende sleutelfiguren bij Red Bull daar zeker mee te maken hebben.

Niet alleen Newey

Dan Fallows was sinds 2006 de teamleider van de aerodynamica-afdeling, voordat hij na de vier wereldkampioenschappen van Sebastian Vettel op rij promotie maakte tot hoofd aerodynamica. Halverwege 2021 besloot hij naar Aston Martin te vertrekken. Rob Marshall ging ook vanaf 2006 bij Red Bull aan de slag en werkte als ontwerper samen met Adrian Newey. Hij was medeverantwoordelijk voor het succes vanaf 2022 met de nieuwe groundeffect-auto's. Sinds dit jaar is Marshall echter technisch directeur bij McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson werkte ook sinds 2006 bij Red Bull, voordat hij de overstap maakte naar Audi. Jonathan Wheatley zal Stevenson volgen naar de Duitse autogigant, die het team van Kick Sauber zal overnemen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Wheatley zal eind dit jaar zijn taken als sportief directeur bij Red Bull neerleggen om de teambaas van Audi te worden. Een van de grote verhaallijnen dit jaar was natuurlijk het vertrek van hoofdontwerper Adrian Newey, een van de meest succesvolle personen in de koningsklasse van de autosport.

Mist Red Bull Newey?

"Ik heb geen idee wat daar aan de hand is," zo wijst Brown bij Sky Sports F1 naar de problemen bij Red Bull. "Adrian Newey, ik wed dat ze hem maar al te graag nog aan de vergadertafel hadden gehad om te kijken hoe ze de auto kunnen verbeteren. Jonathan Wheatley is er nu nog wel, maar die vertrekt ook binnenkort. Rob Marshall heeft zich ondertussen bij ons gevoegd," lacht de CEO van McLaren Racing. "Dat zijn drie topmannen die bij Red Bull zaten die een enorme bijdrage leverden. Dat kan niet geen verlies zijn." Brown sluit een terugkeer van Newey bij McLaren uit. "Hij belt me altijd terug. We zijn goede vrienden, maar zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben heel blij met het team dat ik nu heb."

