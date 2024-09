Volgens Lewis Hamilton heeft het team van McLaren een zuivere overwinning door het putje gespoeld. De zevenvoudig kampioen kreeg tijdens de race de rondetijden van de mannen van McLaren te horen en snapte niet helemaal waarom het duo de banden er zo snel doorheen hebben gejaagd.

De snelste route naar de finishvlag was in Italië een eenstopper, zo liet overwinnaar Charles Leclerc zien. Het duo van McLaren had de betere racepace, maar ging voor een tweestopper. Hamilton zelf, die moest zich uiteindelijk neerleggen bij een P5, maar stelt ook dat dit vandaag het maximaal haalbare was.

Mercedes kwam tekort in Monza

"Het enige positieve dat we uit dit weekend kunnen meenemen is dat we betrouwbaar zijn, maar dat heeft iedereen om ons heen ook. Uiteindelijk hadden we de snelheid vandaag gewoon niet. Ik weet niet precies waarom. Zelfs als ik een stuker verder vooraan was gestart, dan hadden de Ferrari's mij alsnog ingehaald. Ze hadden simpelweg meer snelheid dan ons, maar ze hadden ook updates meegenomen en wij niet", zo opent de Brit in gesprek met Sky Sports F1.

Kleine marges

De verschillen in de top vier waren klein vanmiddag en zo zag Hamilton het ook. "Het zijn fijne marges tussen ons en vandaag hadden we de snelheid gewoon niet en hadden we meer slijtage. Ik had ook een eenstopper kunnen doen, maar dan was ik waarschijnlijk op dezelfde positie geëindigd."

Hamilton kreeg tijdens de race ook de rondetijden van McLaren door en hoewel Lando Norris aangaf dat de zege er vandaag niet inzat, ziet Hamilton dat toch anders: "Als je naar de racepace kijkt, dan had McLaren wel echt de snelheid. Ze hebben gewoon te hard gepusht. Ze begonnen te vroeg met de snelle rondjes en daardoor hun banden er doorheen gejaagd. Zij hadden een tweestopper gepland en daarom gingen ze zo hard door hun banden heen. Zij hadden zeker een eenstopper kunnen doen. Ik kreeg door welke tijden zij reden en met die tijd kon je nooit de race uitrijden."

