De Formule 1-karavaan reist de komende dagen af naar Italië, waar op zondag 18 mei eerste race op Europese bodem wordt verreden: De Grand Prix van Imola. Een eerste blik op de weersvoorspellingen, laat zien dat we een aangenaam weekend tegemoet gaan.

De Grand Prix van Imola wordt verreden op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari dat sinds 2008 een configuratie heeft met een lengte van 4,909 kilometer. Dat betekent dat er 63 ronden verreden gaan worden. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Brit klokte in 2020 een tijd van 1:15.484, toen hij nog in dienst reed van Mercedes. Max Verstappen won vorig jaar vanaf de pole position, maar stond vol onder druk van Lando Norris. Uiteindelijk kwam laatstgenoemde 0,725 seconden tekort. Charles Leclerc maakte het podium af voor de tifosi. In 2023 werd de race in Imola geannuleerd vanwege overstromingen.

Het weerbericht voor de Grand Prix van Imola

Vrijdag 16 mei

Het raceweekend wordt afgetrapt op vrijdag 16 mei. Om 13:30 uur is het dan tijd voor de eerste vrije training, waarna om 17:00 uur de tweede oefensessie volgt. Het wordt dan niet warmer dan 21 graden Celsius, met kans op 4 millemeter neerslag.

Zaterdag 17 mei

De zaterdag wordt om 12:30 uur afgetrapt met de derde en laatste vrije training, waarna het om 16:00 uur tijd is voor de kwalificatie. Met een maximale temperatuur van 22 graden Celsius, bedraagt de kans op neerslag dan slechts 0,7 procent.

Zondag 18 mei

De Grand Prix van Imola wordt op zondag 18 mei verreden en gaat om 15:00 uur van start. De kans op neerslag tijdens de race is minimaal met slechts drie millimeter. Het wordt niet warmer dan 23 graden Celsius.

De eerste weersvoorspellingen voor het aanstaande raceweekend in Imola #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/t3KAxys4HJ — GPFans NL (@GPFansNL) May 9, 2025

