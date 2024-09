Ook Red Bull-teambaas Christian Horner erkent na de race in Monza dat de titels helemaal niet meer zo zeker zijn, als een tijdje geleden leek. McLaren is in het constructeursklassement ingelopen op Red Bull Racing en Max Verstappen ziet Lando Norris acht punten dichter bij staan.

De Grand Prix van Italië viel uiteindelijk ten prooi aan Charles Leclerc, die met een uitgekiemde eenstopper de snelste was. Oscar Piastri kon in de slotfase het gat bijna dichten, maar kwam 2,8 seconden te kort op de Monegask. Op de vraag of een eenstopper voor Red Bull Racing misschien ook voor een beter resultaat had kunnen zorgen, reageert Horner bij Viaplay: "Het was een welverdiende overwinning voor Charles. Bij ons was die eenstopper niet gelukt. We hebben er het maximale uitgehaald en we vertrekken hier met de opdracht dat er nog veel werk voor de boeg ligt."

'Max heeft er alles uitgehaald'

Dat de eenstopper geen optie was voor Red Bull had vooral te maken met de slijtage. "Het werkte tot een bepaald punt, maar toen kregen we last van graining. De problemen die we gisteren hadden, waren vandaag ook weer aanwezig. Max heeft het goed gedaan en alles eruit gehaald wat erin zat, door die zesde plek te pakken. Ook 'Checo' had een prima race. Een P6 en P8 was het maximaal haalbare vandaag", zo luidt de ontnuchterende boodschap.

Team werkt keihard aan oplossing

Red Bull zag in Italië niet alleen McLaren sneller zijn, ook Ferrari en Mercedes lijken op dit moment de bovenhand te hebben: "Natuurlijk is het een zorg. Het hele team werkt er keihard aan. Het lijkt erop dat het een 'aero'-probleem is en er moet een 'aero'-oplossing voor komen. Het personeel in de fabriek werkt hard om de problemen te tackelen, maar dit weekend werden onze zwakke punten echt duidelijk."

Momentum moet snel omdraaien

Het Oostenrijkse team ziet op dit moment de titels uit de handen glippen en het kampioenschap bij de teams lijkt als eerste te sneuvelen. "Het momentum is de kant van McLaren opgedraaid. Als we de titel willen verdedigen, dan moet dat snel stoppen. We geven echt niet op en we zullen tot het bittere eind doorvechten. Het is een gevecht dat tot het einde van het jaar zal duren." Wat betreft de kansen van Verstappen op zijn vierde wereldtitel, is de teambaas ook duidelijk: "We hebben acht punten weggegeven vandaag. Omdat Lando niet won, heeft het nog goed uitgepakt. We weten dat het beter moet en we zijn niet tevreden met een zesde plek."

