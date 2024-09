Oscar Piastri lag op overwinningskoers in de F1 Grand Prix van Italië, totdat Charles Leclerc als een duiveltje uit een doosje kwam met de één-stopstrategie. De McLaren-coureur ging na afloop van de race in op zijn laatste stint, waarin hij joeg op de Ferrari.

Piastri ving de race op het Autodromo Nazionale Monza aan vanaf de tweede positie, maar bij de Variante della Roggia pakte hij de leiding af van ploegmaat Lando Norris. Tot de tweede pitstops lagen de papajakleurige wagens eerste en tweede, maar de Ferrari's besloten om maar een keer naar binnen te komen voor nieuwe banden. Carlos Sainz werd opgeslokt door de McLarens en kwam als vierde aan de finish, maar Leclerc had een voorsprong die wel groot genoeg was en de Monegask zegevierde met een uiteindelijk gat van 2.6 seconden, terwijl Piastri zo'n anderhalve seconde per ronde sneller was.

Onder controle

"Ik zou dan moeten terugkrijgen naar het bandenslijtage van Charles, toen ik voor de tweede keer stopte, maar ik denk het niet," antwoordde Piastri op de vraag of hij wat anders had kunnen doen om Leclerc te verslaan. "Tot op dat moment hadden we de race onder controle. We hadden al vrij snel het gevoel dat het een tweestopper zou worden en misschien achteraf hadden we het natuurlijk qua strategie iets anders kunnen doen, maar iedereen is slimmer nadat de finishvlag al is gevallen."

Stroll negeert blauwe vlag

"Ik was eerst vrij optimistisch," vervolgde de Australiër over het gevecht om de overwinning. Om Leclerc te pakken te krijgen, moest hij dezelfde tijden zien te rijden als in de eerste ronden van de race. "Maar ik verloor best veel tijd achter Carlos. Je had Stroll die rond aan het rijden was alsof het zijn eerst go-kartrace was. Ik heb geen flauw idee wat er door zijn hersenen ging, toen hij de blauwe vlag kreeg. Dat heeft me ook seconden gekost. Die stint had perfect moeten zijn om te kunnen winnen en die kleine dingen hebben ons uiteindelijk een kans gekost."

