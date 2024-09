Lando Norris blikt met onvrede terug op de actie die hem de zege heeft gekost in de F1 Grand Prix van Italië. De McLaren-coureur vindt dat zijn teamgenoot Oscar Piastri teveel risico tijdens het inhalen en waarschuwt dat ze allebei hadden kunnen crashen.

Norris kwam eindelijk een keer goed weg vanaf de pole position, maar hij verloor uiteindelijk alsnog de leiding in de openingsronde. Piastri ging buitenlangs zijn teamgenoot door de Variante della Roggia, de tweede chicane, en bleef voor Norris. Hij was de rivaal van Max Verstappen ook te snel af bij de twee bandenwissels. Niemand zag echter de één-stopper van Ferrari aankomen en plotseling was het daar Charles Leclerc die de overwinning wegkaapte voor de neus van Piastri. Norris kon niks anders doen dan als derde finishen.

Oncomfortabel

"Ik was wel een beetje verrast. Natuurlijk had ik later geremd, als ik wist dat het nodig zou zijn," begon Norris tegenover Sky Sports F1, terugblikkend op de inhaalactie van Piastri. "We hadden meteen een gat geslagen. Tussen onze auto's hoort er geen risico te zijn, maar hij kwam veel dichterbij dan comfortabel was. We hadden er gemakkelijk uit kunnen liggen in die bocht, als ik ook maar 1 meter later had geremd." Norris was duidelijk niet blij met de situatie met zijn teamgenoot. "Als ik het terug kon spoelen, had ik het natuurlijk anders gedaan. Het is zoals het is."

Strategie

"Ook al was het onze dag niet, we hebben het wel heel goed gedaan," vertelde de Brit over het dubbelpodium voor McLaren. "We namen [qua strategie] niet de juiste keuze, maar ik zou ook niet zeggen dat we het verkeerd hebben gedaan." Ferrari liet met Leclerc zien dat de éénstopper voor hen het snelst was, maar Norris denkt dat zijn voorbanden teveel sleten om dat te laten werken, en dat de tweestopper dus voor de McLaren sneller was. "Om Oscar bij te houden in de vuile lucht, moest ik meer van mijn banden vragen, waardoor ik steeds eerder een pitstop moest maken. Dat is de prijs die ik heb betaald [voor het niet behouden van de leiding]."

