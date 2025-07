Onbegrijpelijk besluit schiet in het verkeerde keelgat: 'Schandalige beslissing kostte GP'

Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer springt in de bres voor de Australische Oscar Piastri naar aanleiding van het incident tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij denkt dat de FIA een onbegrijpelijk besluit heeft genomen om de coureur van McLaren te bestraffen, waardoor hij de GP niet wist te winnen.

Piastri moest in Silverstone een pijnlijke straf slikken. De Australiër kreeg als raceleider een tijdstraf van tien seconden, omdat hij tijdens de safety car plots hard remde. Max Verstappen moest hem hierdoor ontwijken. De straf kostte Piastri de zege. Lando Norris, nota bene zijn eigen teamgenoot en titelrivaal, won de race, waardoor het gat wordt verkleind naar slechts acht punten.

'Piastri deed niks fout, FIA handelde erg streng'

"Ik vind niet dat hij iets heel erg fout gedaan heeft", vertelt Palmer in de F1 Nation-podcast. "Hij remde bij de herstart van de safety car op zich redelijk af. Maar het was geen groot moment. Hij deed precies hetzelfde vier rondjes daarvoor. Toen was er zelfs meer gedoe achterin het veld. Hulkenberg moest uitwijken en daar keek de FIA niet eens naar. Maar nu ineens toch zo’n zware straf? Dat voelt echt streng."

'Piastri verliest GP door schandalige beslissing'

Palmer verbaast zich over de keuze van de wedstrijdleiding: "Ik kan me niet herinneren ooit eerder een penalty voor dit gezien te hebben. Oscar verliest hierdoor zelfs de GP van Groot-Brittannië, terwijl er geen opzet of voordeel was. Ik snap zijn frustratie echt wel."

Vergelijkbaar incident roept vragen op

De discussie vergeleek Palmer ook nog met het incident rond George Russell in Canada. "Russell remde daar blijkbaar met ongeveer de helft van de kracht die Piastri gebruikte, maar kreeg geen straf. Maar het is eigenlijk niet schokkend wat Piastri deed. Er was geen intentie, hij remde telkens op dezelfde plek, en Max kon gewoon stoppen."

