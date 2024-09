Hoewel Kevin Magnussen erkent dat hij een harde racer is, vindt hij de gegeven straf voor zijn onderonsje met Pierre Gasly wel wat overdreven. Magnussen en Gasly raakten elkaar tijdens de Grand Prix van Italië en daar kreeg Magnussen een tien seconden-tijdstraf voor. Belangrijker nog, er zijn twee strafpunten uitgedeeld en daardoor moet Magnussen de volgende race langs de zijlijn uitzitten.

De Grand Prix van Italië werd toch wel een spektakelstuk, die uiteindelijk gewonnen is door Charles Leclerc. Oscar Piastri kwam nog dicht bij in de slotfase, maar kwam 2,8 seconden later over de streep dan de Monegask. Lando Norris vertrok zondagmiddag vanaf pole position, maar wist slechts als derde te finishen. Magnussen vertrok vanaf P13 en wist één puntje over de streep te trekken, door als tiende te finishen.

Magnussen teleurgesteld in FIA

Voor de camera van Viaplay legt Magnussen uit dat de race best prima verliep: "Ik ben eigenlijk wel blij met de performance, ook met de snelheid en de bandendegradatie." Wel baalt hij van de straf die hij kreeg, want in zijn ogen was dat niet in verhouding met wat er gebeurde. "Wel ben ik erg teleurgesteld over die straf. Ik snap er helemaal niks van. Ik had een klein momentje met Gasly. We waren hard aan het racen in bocht vier. Raakte elkaar echt heel kort en we hebben beide bocht vijf afgesneden en kwam samen terug de baan op, dat was geen enkel probleem en daar krijg ik dan een tien seconden straf voor", zo beschrijft de Haas-coureur.

Geen logica in straffen

Als vergelijking wijst hij naar wat er met zijn teamgenoot gebeurde. "Als je dat dan met [Daniel] Ricciardo en Nico [Hülkenberg] vergelijkt in de eerste ronde. Dat heeft Nico zijn race compleet verpest en dat gebeurde met 300 kilometer per uur. Die van mij gebeurde bij 100 kilometer per uur en daar krijgt hij dan maar vijf seconden voor. Er zit geen logica in, ik snap er niets van en ik ben het er totaal niet mee eens." Op de vraag of hij niet bang was voor een eventuele schorsing, is Magnussen ook duidelijk: "Ik ben er nooit bang voor geweest, ik blijf hard racen."

