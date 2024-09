Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Italië

Het spektakel in Monza is afgevlagd en dat betekent dat er een nieuwe stand in het wereldkampioenschap is ontstaan.

Charles Leclerc is gelukkigste aan het einde van de race in Monza, want voor de eigen Tifosi heeft hij naar de zege gereden. Oscar Piastri kwam in de buurt, maar moest genoegen nemen met P2. Lando Norris is uiteindelijk als derde afgevlagd en Max Verstappen kwam als zesde over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Coureursklassement

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap met 303 punten, maar Norris heeft er inmiddels 241 achter zijn naam staan. De derde plek is voor Charles Leclerc die 217 punten achter zijn naam heeft staan en Oscar Piastri heeft op P4 197 punten verzameld. Carlos Sainz sluit de top vijf af met 184 punten.

Constructeursklassement

Red Bull Racing heeft met 446 verzamelde punten nog altijd de constructeurstitel in handen, maar McLaren staat er nog maar 12 punten achter. Ferrari is het derde team met 407 punten en Mercedes heeft voorlopig 292 punten verzameld. Kick Sauber is de hekkensluiter en heeft als enige team nog geen enkel puntje weten te pakken.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 446 punten 2. McLaren 438 punten 3. Ferrari 407 punten 4. Mercedes 292 punten 5. Aston Martin 74 punten 6. RB 34 punten 7. Haas 28 punten 8. Alpine 13 punten 9. Williams 6 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd