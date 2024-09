Toto Wolff verwacht dat Red Bull Racing in staat zal zijn om het tij te keren de komende weken, maar de Mercedes-teambaas laat tegelijkertijd optekenen dat McLaren de grote favoriet is voor het constructeurskampioenschap.

Red Bull Racing begeeft zich in onrustig vaarwater. De onrust binnen de formatie uit Milton Keynes suddert nog altijd door, maar ook op de baan verloopt het inmiddels teleurstellend. De RB20 kampt met balansproblemen en vooralsnog lijkt de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez niet te weten hoe deze opgelost moeten worden. In de Grand Prix van Italië wist de Nederlander hierdoor slechts zesde te worden nadat hij zich als zevende had gekwalificeerd, terwijl zijn Mexicaanse collega als achtste aan de race begon en ook op die positie over de streep kwam.

Artikel gaat verder onder video

Problemen voor Red Bull Racing

Oscar Piastri en Lando Norris kwam in die volgorde als tweede en derde over de streep op het iconische circuit van Monza, waardoor de achterstand in het constructeurskampioenschap op Red Bull Racing nog slechts acht punten bedraagt. Als de Oostenrijkse formatie niet snel een konijn uit de hoge hoed weet te toveren, lijkt het erop dat McLaren er met de titel vandoor gaat. In het wereldkampioenschap voor de coureurs heeft Verstappen nog een voorsprong van 62 punten op Norris.

McLaren de grote favoriet

Toto Wolff vermoedt dat Red Bull Racing in staat zal zijn het tij nog te keren: "Het is een fantastisch team en ik weet zeker dat er betere races voor Red Bull aankomen", vertelt de Mercedes-teambaas na afloop van de Italiaanse Grand Prix. "Het is duidelijk dat McLaren de favoriet is voor het constructeurskampioenschap, want zij hebben twee coureurs die punten scoren. Ik durf te wedden dat Red Bull dat niet aan had zien komen."

Gerelateerd