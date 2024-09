Red Bull Racing staat op het punt de leiding in het constructeurskampioenschap te verliezen aan McLaren. Zak Brown genoot van de nederlaag van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Italië en zei dat ze vast Adrian Newey missen. Christian Horner heeft op de opmerkingen van de McLaren-CEO gereageerd.

Waar Red Bull in 2023 nog elke Grand Prix won op Singapore na en ook in 2024 erg sterk begon, vallen de resultaten van Verstappen steeds vaker tegen. De Limburger heeft erg veel last van de balansproblemen in de RB20. Hij heeft de afgelopen zes races geen enkele keer gewonnen en stond alleen op Silverstone en Zandvoort op het podium. Afgelopen zondag moest Verstappen op Monza maar liefst 38 seconden toegeven op racewinnaar Charles Leclerc, die een éénstopper deed, en 35 seconden op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, die net als de Red Bull-coureur een tweestopper deden.

Gemis van Adrian Newey

"Ik heb geen idee wat daar aan de hand is", zo wees Brown bij Sky Sports F1 naar de problemen bij Red Bull in Italië. "Adrian Newey, ik wed dat ze hem maar al te graag nog aan de vergadertafel hadden gehad om te kijken hoe ze de auto kunnen verbeteren. Jonathan Wheatley is er nu nog wel, maar die vertrekt ook binnenkort. Rob Marshall heeft zich ondertussen bij ons gevoegd. Dat zijn drie topmannen die bij Red Bull zaten die een enorme bijdrage leverden. Dat kan niet geen verlies zijn." Newey was als hoofdontwerper bij Red Bull verantwoordelijk voor de vier wereldtitels van Sebastian Vettel evenals de drie kampioenschapsbekers van Max Verstappen, maar de 65-jarige Brit vertrekt naar verluidt naar Aston Martin.

Newey's invloed

Horner hoorde meteen van de uitspraken van Brown en reageerde tegenover de aanwezige media op Monza. "Ik denk dat we al deze problemen hoe dan ook zouden hebben, aangezien de problemen er al waren [toen Newey nog actief was], en de inbreng van één man kan nooit zo snel zo dramatisch zijn. Dit begon zich echt te manifesteren in Miami, en Adrian was tot de vrijdag in Miami nog bij ons aan het werk, dus het kan niet zo snel zijn beïnvloed." De Red Bull-teambaas denkt niet dat Newey een oplossing had kunnen vinden, als hij was gebleven. "Nou ja, hij zou dan nog steeds met dezelfde mensen werken, weet je, en F1 is een teamsport en dit is een teamprobleem, en het team zal met de oplossing komen."

