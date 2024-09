Toto Wolff begrijpt naar eigen zeggen niets van de huidige vorm van Red Bull Racing en de teleurstellende race van het team in Italië. Maar volgens de Mercedes-teambaas mag de Oostenrijkse formatie niet afgeschreven worden.

Red Bull Racing kende afgelopen seizoen een recordjaar in de Formule 1, en begon logischerwijs als grote titelfavoriet aan de huidige campagne in de koningsklasse. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez begon sterk aan het huidige seizoen, maar de performance is de afgelopen weken steeds verder afgezakt. De laatste overwinning dateert uit juni, en de voorsprong op het team van McLaren bedraagt nog slechts acht punten.

Slecht weekend Red Bull Racing

In Italië kwam Max Verstappen afgelopen zondag puur op autoperformance niet verder dan de zesde stek, nadat hij zich als zevende had gekwalificeerd voor de race op Monza. "Ja, dit is heel gek", vertelt Toto Wolff tegenover onder andere Motorsport.com na afloop van de race. "Ik heb natuurlijk geen inzicht [in wat er gaande is binnen het team], maar het is niet meer het Red Bull van het begin van het jaar.

Verstappen verbloemde problemen met talent

De Mercedes-teambaas vervolgt: "Ik denk dat Max met zijn kunsten het aan het begin van het jaar nog een tijdje door heeft laten gaan, maar het lijkt erop dat de resultaten wegzakken. Ik zeg dit allemaal zonder dat ik weet wat er speelt binnen het team. Het kan ook een hobbeltje zijn. Dit was misschien wel hun slechtste race van de afgelopen jaren qua snelheid. Maar wie ben ik om er wat van te zeggen? Twee jaar lang werkte er bij ons niets, en dat was bij Ferrari de afgelopen races net zo. Ik denk daarom dat we ze niet mogen afschrijven."

