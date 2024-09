George Russell baalt van het rijgedrag van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Italië van afgelopen zondag. De twee kwamen elkaar tijdens de race tegen, een race die Russell op P7 zou afsluiten achter Max Verstappen. Blij was Russell niet met een actie van Pérez.

Toen Russell gevraagd werd naar of hij genoot van het duel met Pérez dat hij zondag uitvocht, was de reactie tegenover onder meer Motorsport.com veelzeggend. "Ik bedoel, leuk? Ik weet niet zeker of je dat gewoon 'leuk' kunt noemen, want ik dacht dat ik de lucht in zou gaan toen hij me met 340 km/u aan het knijpen was. Maar ja, hard racen en in ieder geval blij dat ik één positie heb kunnen winnen. Het was precies op de limiet.”

Russell wil niet praten met Pérez over incident

Russell heeft overigens geen behoefte om te gaan praten met Pérez, die uiteindelijk achter Russell als achtste over de streep kwam in Monza. "Er valt niets te zeggen. Aan het eind van de dag crashten we niet en ik kwam hem voorbij, maar een halve centimeter meer en het had een ander verhaal kunnen zijn.” Russell is in het kampioenschap aan het strijden om P6 met niet alleen Pérez, maar ook met Lewis Hamilton.

