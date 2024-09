Verstappen in Monza maar liefst 40% verder achteruit dan op Zandvoort

Max Verstappen kwam tijdens de Grand Prix van Italië als nummer zes over de streep en dat deed hij maar liefst 38 seconden later dan de winnaar van de wedstrijd, Charles Leclerc. De achterstand op de leider ten opzichte van in Zandvoort groeide in Monza dan ook met bijna 40 procent.

Tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort ging Lando Norris er met de winst vandoor. Hij stuurde zijn McLaren 22,896 seconden eerder de finishlijn over dan Verstappen, die toen nog tweede werd. Na afloop van de race werd er geschokt gereageerd op de achterstand van de Red Bull op de leider in de wedstrijd. Alle alarmbellen gingen af, maar in Monza was het gat ten opzichte van de wedstrijdleider nog veel groter. Leclerc wist daar de wedstrijd te winnen, terwijl Verstappen troosteloos zesde werd. De Nederlander stuurde zijn RB20 37,932 seconden later over de finish dan Leclerc dat deed met zijn Ferrari.

Verstappen ziet gat met 40% groeien in Monza

Als we de 37,932 seconden achterstand in Monza vergelijken met de 22,896 seconden in Zandvoort, dan is de achterstand op de wedstrijdleider maar liefst met 39,63 procent toegenomen. Nu zou je kunnen zeggen dat Leclerc een pitstop minder heeft gemaakt en daardoor tijd heeft gewonnen, maar Oscar Piastri, die tweede werd, maakte net als Verstappen wel een extra pitstop en hij kwam alsnog maar 2,664 seconden later dan Leclerc over de finish. Het gat tussen Verstappen en de wedstrijdleider is dus daadwerkelijk flink gegroeid. Uiteraard speelde ook het probleem met het motorvermogen een rol in dit verhaal, maar het moge duidelijk zijn dat Red Bul terrein aan het verliezen is, al is dat al enige tijd geen nieuws meer.

Cijfertjes vertellen niet het hele verhaal

Bovengenoemde cijfers zeggen natuurlijk niet alles met betrekking tot de performance van de Red Bull in vergelijking met de Ferrari en McLaren, want tal van factoren spelen een rol tijdens een Grand Prix. Coureurs lopen niet alleen tijdsverlies op door de pure pace van hun auto. Echter, Verstappen kwam ook niet veel dichter bij Hamilton, die in de laatste fase van de wedstrijd voor hem reed op de vijfde plaats. Het gat tussen de Brit en Verstappen bedroeg ook al zo'n 15 seconden bij het vallen van de vlag. Er is dus duidelijk wel werk aan de winkel voor Verstappen en consorten.

