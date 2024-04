Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de samenwerking met Ford er eentje waarbij er in een korte tijd een heleboel wordt geleerd, maar worden de doelen voorlopig wel behaald. Vanaf 2026 ligt er een Red Bull Ford-power unit in de Oostenrijkse wagen, maar over de prestaties ervan wordt door de buitenwereld getwijfeld.

Hoewel het nog twee seizoenen duurt voordat het nieuwe motorreglement van kracht is, wordt er al volop gesproken over de competitiviteit van de Red Bull Powertrains-motor. Op dit moment wordt er op de motorafdeling van de renstal keihard gewerkt aan de nieuwe motor, maar de berichten zijn nog niet hoopgevend. Zo hebben Horner, maar ook Max Verstappen hun zorgen geuit over de verhouding. Zo zal vijftig procent van het vermogen vanaf 2026 uit de verbrandingsmotor moeten gaan komen, de resterende vijftig procent wordt door de elektrische motor opgewekt. Het heeft ertoe geleid dat er wordt getwijfeld aan de toekomst van Verstappen bij het Oostenrijkse team.

Doelen worden gehaald

De afgelopen weken kwamen er weinig optimistische berichten over de nieuwe power unit van Red Bull naar buiten, maar in gesprek met Motorsport.com legt Horner uit dat alles voorlopig volgens plan gaat. "We halen de doelen die we onszelf hebben gesteld", opent Horner. Red Bull begeeft zich met het bouwen van een motor dan ook in een nieuw gebied. De vraag zal vooral zijn hoe competitief de power unit zal zijn. "Hoe deze doelen zich verhouden tot onze concurrenten is altijd moeilijk te zeggen. Maar de inspanningen achter de schermen zijn enorm, want het is letterlijk een race tegen de klok naar de start van 2026."

Steile leercurve

Het Oostenrijkse team heeft op dit moment een prima samenwerking met Honda, maar die partij vertrekt naar Aston Martin. Het Oostenrijkse team is sinds 2021 bezig met het ontwikkelen van hun eigen motoren. "Onze faciliteiten zijn compleet, zowel vanuit het oogpunt van testen en ontwikkelen met dyno's en testkamers, enzovoort, als vanuit het oogpunt van productiecapaciteit. Maar twee jaar in de motorwereld is een erg korte periode. We zitten in een steile leercurve, maar we zitten op die curve en zijn waar we op dit moment gedacht hadden te zijn", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

