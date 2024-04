Damon Hill ziet Max Verstappen alleen bij Red Bull Racing vertrekken en de overstap naar Mercedes wagen, als de drievoudig wereldkampioen zijn twijfels heeft bij de ontwikkeling van de nieuwe aandrijving van de Oostenrijkse formatie.

De Formule 1 wordt voor het derde seizoen op rij gedomineerd door Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes begon bij uitstek met het beste pakket aan het nieuwe tijdperk in de sport begin 2022, en heeft die voorsprong sindsdien steeds verder uit weten te bouwen. In 2026 worden de kaarten echter opnieuw geschud. Dat jaar worden er opnieuw nieuwe reglementen geïntroduceerd, dit keer op motorisch vlak. De vraag is dus wie er met de beste krachtbron op de proppen komt.

Artikel gaat verder onder video

Wisseling van de wacht in 2026?

En dat is een interessant vraagstuk. In 2014 werden er ook nieuwe motorische reglementen geïntroduceerd, waarna Mercedes acht jaar op rij constructeurkampioen werd. Zij weten dus hoe het moet. Daarnaast gaat Aston Martin vanaf 2026 in zee met Honda, maakt Audi haar debuut als constructeur en gaat Red Bull Racing voor het eerst rijden met een krachtbron van eigen makelij. Geruchten doen echter de ronde dat de Oostenrijkse renstal behoorlijk achterloopt met de ontwikkeling van de aandrijving, en dat voedt weer de geruchten dat Verstappen mogelijk naar Mercedes vertrekt.

OOK INTERESSANT: 'Ricciardo krijgt tot de zomerstop van Red Bull, Lawson daarna mogelijke vervanger'

Hill over Verstappen naar Mercedes

Teambaas Toto Wolff maakt er namelijk geen geheim van dat hij de Nederlander vanaf 2025 graag als vervanger van Lewis Hamilton binnen wil halen. Damon Hill ziet dit maar op een manier gebeuren, en sowieso niet volgend jaar al: "Als hij zijn twijfels heeft bij de ontwikkeling van de aandrijflijn, kijkt hij misschien wel naar Mercedes", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Zij bieden onder de nieuwe reglementen mogelijk wat meer zekerheid. Voor Max is de mate waarin hij competitief kan zijn, absoluut cruciaal. De enige reden waarom Max bij Red Bull Racing zou vertrekken, is als hij denkt dat ze hun voorsprong aan het verliezen zijn", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Gerelateerd