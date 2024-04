Enkele weken geleden ontstond er een hoop rumoer tijdens de Grand Prix van Australië, toen Fernando Alonso en fikse straf van twintig seconden kreeg. Eén van de verantwoordelijke personen was voormalig coureur Johnny Herbert, die nu onthult dat hij zelfs doodsbedreigingen ontving na het uitdelen van de straf.

Alonso was in Melbourne op weg naar het veiligstellen van de zesde plaats, totdat Russell in de slotfase van de Australische Grand Prix de druk op de Spanjaard opvoerde. De 42-jarige rijder trok alles uit de kast om de Zilverpijl van Russell achter zich te houden, waardoor de Brit uiteindelijk verrast werd door Alonso en hard tot crashen kwam. Volgens de Mercedes-coureur gaf zijn ervaren tegenstander hem een brake test. De FIA was uiteindelijk ook niet gediend van de actie van de Spanjaard. Er volgde een drive-through penalty en drie punten op zijn licentie. Door de lengte van de race, werd deze omgezet in een tijdstraf van twintig seconden, waardoor Alonso uiteindelijk achtste werd.

Artikel gaat verder onder video

Doodsbedreigingen

De Spanjaard gaf na afloop aan totaal niet te spreken te zijn over de straf, maar daar werd uiteindelijk niks meer aan gedaan. Eén van de verantwoordelijken voor de forse straf aan het adres van Alonso was Herbert, die zelf van 1989 tot en met 2000 in de koningsklasse reed en drie overwinningen boekte. Veel respect is er vanuit sommige boze Alonso-fans echter niet voor de Brit, zo blijkt uit door The Mirror geciteerde uitspraken: "Ik was steward tijdens de Grand Prix in Melbourne en de gevolgen waren verschrikkelijk. Ik heb een vrachtlading aan doodsbedreigingen ontvangen op social media", zo onthult Herbert.

Dolk-emojis

De Brit vindt het belachelijk dat zoiets gebeurt: "Gelukkig heb ik brede schouders, maar ik vind het belachelijk dat ik op deze manier onder de bus ben gegooid. Er waren berichten met dolk-emojis onderaan het scherm. Mensen zeiden dat ze wisten waar ik woonde en ze me kwamen halen. De meesten waren Spaans. De bedreigingen hebben meer dan twee weken geduurd en blijven nog steeds komen. Het is onderdeel van de social media-wereld waar iedereen een mening heeft maar deze niet met feiten onderbouwt. Het gebeurt nu te veel. Atleten en officials in vele sporten worden gebombardeerd met doodsbedreigingen. Mensen hebben er heel erg last van", besluit hij.

