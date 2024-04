Het extra punt dat per race vergeven wordt voor de snelste ronde van de race levert niet per se veel spektakel op, maar toch is elk punt van belang. Een overzicht van alle winnaars van de snelste ronde in 2024.

Het punt voor de snelste ronde tijdens de race werd een paar jaar geleden ingevoerd. Degene met de snelste ronde krijg een punt extra als de desbetreffende coureur tijdens de race in de top 10 weet te finishen. Dus als George Russell bijvoorbeeld de snelste ronde zou noteren, maar elfde wordt tijdens de race, betekent dit geen extra punt voor de Brit. Het zorgt richting het einde voor de race voor wat meer pitstops en coureurs die zo af en toe echt gericht gaan voor dat extra punt.

Artikel gaat verder onder video

Snelste ronde 2024

Max Verstappen opende het seizoen in Bahrein met een Grand Slam, wat dus naast pole position en een zege van start tot finish ook betekende dat hij de eerste was die in 2024 een extra punt verzamelde door de snelste ronde op zijn naam te schrijven. In Saoedi-Arabië en Australië was het echter Charles Leclerc die de Nederlander af kon troeven en een extra punt, in totaal twee punten dus, bij mocht schrijven door de snelste ronde tijdens de race te rijden. Tijdens de Grand Prix van Japan, die Verstappen domineerde, reed de Nederlander voor de tweede keer dit seizoen de snelste ronde.

Overzicht snelste ronde 2024

Race Coureur Rondetijd Bahrein Verstappen 1:32.608 Saoedi-Arabië Leclerc 1:31.632 Australië Leclerc 1:19.813 Japan Verstappen 1:33.706

Gerelateerd