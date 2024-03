Oliver Goethe is sinds november 2023 actief voor het team van Red Bull Racing in de junioropleiding en de Deens-Duitse coureur, geboren in Londen, loopt dus sindsdien in Milton Keynes rond. De Formule 3-rijder heeft één keer Max Verstappen mogen ontmoeten en vertelt hoe dat ging.

Goethe wordt gezien als een groot talent en nadat hij in 2022 de Euroformula-titel wist te pakken, maakte hij de overstap naar de Formule 3 om voor het team van Trident te rijden. Direct tijdens de race in Bahrein wist hij voor de eerste keer mee naar het podium te gaan. Na een wat mindere periode zonder punten, wist hij plotseling zijn naam te vestigen door de race op Silverstone te winnen. Later pakte hij ook nog een pole position op Monza en uiteindelijk leverde zijn seizoen hem de achtste plek in het wereldkampioenschap op.

Artikel gaat verder onder video

Korte ontmoeting

Helmut Marko had daarna voldoende gezien en besloot om de tiener richting het jeugdprogramma van Red Bull Racing te halen, waar hij dus in de voetsporen treedt van mannen als Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Alex Albon en natuurlijk ook Verstappen. Omdat Goethe sinds zijn overstap naar Red Bull natuurlijk ook rondloopt in Milton Keynes, werkt hij op dezelfde plek als de Nederlander. In een exclusief gesprek met GPFans vertelt het talent over zijn eerste ontmoeting met Verstappen: "Ik heb hem heel even ontmoet", zo begint hij.

Surrealistisch

De Duitser vervolgt: "We hebben niet echt gepraat. Het was mijn eerste dag in Milton Keynes en hij was er ook. Uiteindelijk zaten we aan dezelfde tafel in de kantine voor de lunch en zegde ik hem even gedag. Dat is behoorlijk surrealistisch om hem in het echt te zien. Het is een cool gevoel. Hij wint alle races in de Formule 1 en hij is de man waar iedereen nu tegenop kijkt omdat hij zo domineert. Hopelijk kunnen we in de toekomst praten. Hij zou de beste persoon zijn om mij van adviezen te voorzien."

Gerelateerd