Mercedes maakt een teleurstellende periode mee in de Formule 1. Sinds 2022 heeft het met George Russell nog maar één keer gewonnen en Lewis Hamilton heeft überhaupt nog geen zege binnengesleept sinds de introductie van deze generatie auto's. Teambaas Toto Wolff legt uit dat Mercedes alles al veranderd heeft, maar dat het probleem in de kern nog steeds niet gevonden is.

De Zilverpijlen dachten begin dit jaar nog de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing en Ferrari. De W15-bolide had de oplossing moeten zijn voor de stabiliteitsproblemen waar de W13 en de W14 mee kampten, maar na drie races is het wel duidelijk dat de snelheid er nog niet goed in zit. Mercedes ligt momenteel vierde in het constructeurskampioenschap achter McLaren en als Fernando Alonso niet was bestraft in Australië, dan lag Aston Martin ook nog voor de Duitse renstal. Hamilton heeft 8 van de gescoorde 26 punten binnengesleept na P7 in Bahrein, P9 in Saoedi-Arabië en de uitvalbeurt op het Albert Park Circuit. De zevenvoudig wereldkampioen noemt het dan ook zijn slechtste seizoensstart ooit.

Alles veranderd

"Volgens mij zijn we de weg kwijtgeraakt aan het begin van 2022, omdat al onze gereedschappen en systemen ons auto's gaven die ieder jaar kampioenschappen wonnen," begon Wolff bij FOX Sports Australia. "Maar toen kwamen de nieuwe reglementen waarbij het heel erg ging om het groundeffect, wat betekent dat alle downforce van de vloer komt, en we kwamen opdagen met een auto die veelbelovend was volgens de data en de windtunnel, maar het leverde niks op. Sindsdien hebben we alles veranderd: het concept, de ophanging, de positie van de coureur, de versnellingsbak. Het lijkt er echter op dat het fundamentele probleem, in de kern, dat we dat nog niet hebben opgelost."

Beste van de slechte

De teambaas denkt wel dat de W15-bolide een verbetering is vergeleken met de twee voorgangers. "Het is sinds twee jaar steeds een beetje hetzelfde, maar ik denk wel dat dit de beste van de slechte [auto's] is. Het is een beter platform om aan te werken, maar het is nog steeds niet een auto waarmee een coureur het goede gevoel heeft om hem met 320 kilometer per uur een bocht in te smijten." De auto van dit jaar is vooral onvoorspelbaar wanneer deze nou wel goed of juist niet goed presteert, zo blijkt ook uit het weekend van Lewis Hamilton in Australië waarin hij Q1 miste. "Na VT3... Hij zei dat de auto het beste was in de afgelopen drie jaar," vervolgde Wolff. "Hij had zoveel downforce aan de achterkant en hij voelde zich zelfverzekerd. We brachten daarna niet veel veranderingen aan de auto aan. De baantemperatuur veranderde met 5 graden, en geloof het of niet, dat is niks, en de auto transformeerde van iets dat het beste was in de afgelopen drie jaar in iets waarmee niet te rijden viel."

