In de Formule 1 zijn twintig van de beste coureurs ter wereld 24 keer per seizoen actief om hun kwaliteiten te tonen aan de hele wereld, maar waarom vullen sommige van deze topsporters altijd de stoeltjes bij de topteams, terwijl andere talenten in de achterhoede terechtkomen of zelfs geen kans krijgen?

Weinig mensen in de sport zitten in een betere situatie om die vraag te beantwoorden dan de mensen die nauw hebben samengewerkt met de beste coureurs van F1 en hen een seizoen lang naar de titel hebben geleid. Eén zo'n persoon is Frederic Guyot, de F2-manager van ART Grand Prix, die Hamilton's race-ingenieur was tijdens zijn triomfantelijke GP2-seizoen van 2006 en die George Russell ook hielp de F1 te bereiken. Guyot sprak exclusief met GPFans en dacht na over de kenmerken van de topcoureurs die bij ART hebben gereden.

Coureurs zorgen voor resultaten

Guyot begint met te zeggen: "Ik ben blij dat we over het algemeen altijd goede coureurs hebben... bijna altijd. De beste coureurs en degenen met wie we de beste resultaten hebben behaald, zijn degenen die ons veel pushen; ze zijn volledig betrokken en brengen tijd met ons door. Een goed voorbeeld was George Russell. Hij ging voor ons tot het uiterste, en dat werkte. Uiteindelijk heeft hij in twee jaar tijd de GP3 en de F2 met ons gewonnen. Hij heeft ons veel gepusht, en dit type coureur is daar een goed voorbeeld van. Je moet ons pushen; wij moeten jou [de coureur] pushen, maar het moet van beide kanten komen. Je kunt niet zomaar bij het team binnenkomen en denken dat het gemakkelijk zal zijn, want het gaat niet alleen om het aanwezig zijn. Je moet het team en de ingenieurs pushen, aardig zijn tegen de monteurs en ervoor zorgen dat het hele team achter je staat, en altijd 100% werkt, niet slechts 95%."

Coureurs belangrijk

Terwijl de ontwikkeling van de auto een grote rol speelt in het vormen van een pikorde in de Formule 1, hebben de teams in de achterhoede hetzelfde chassis, waardoor de coureur veel meer het verschil maakt. Guyot en ART hebben titels gevonden met Hamilton, Russell, Nico Hulkenberg, Stoffel Vandoorne, Nyck de Vries en Theo Pourchaire op het tweede niveau. Guyot denkt dat degenen die zich in het team verdiepen om hen verder te helpen, een motiverende factor zijn. "Het zorgt in het algemeen voor een grote verandering omdat we mensen zijn. Het is niet altijd mogelijk om elke dag aan de top te staan. Als je iemand hebt die een topcoureur is, goede resultaten laat zien en het team een ​​boost geeft, dan behaal je zeker goede resultaten. De beste die we hadden, vroegen veel van ons, waardoor we een beetje onder druk stonden. Het is nooit gemakkelijk; we zitten op het hoogste niveau en we hebben allemaal dezelfde auto. Je kunt geen anderhalve seconde verschil hebben tussen de auto's. Het bestaat niet in de F2 zoals in F1, dus je moet op elk detail ingaan en 100% presteren, anders mis je een beetje."

