Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vermoedt dat Lewis Hamilton de juist beslissing heeft genomen door aan het eind van het huidige Formule 1-seizoen het team van Mercedes in te ruilen voor Ferrari.

Lewis Hamilton liet voor de start van het huidige seizoen de Formule 1 op haar grondvesten schudden, met de aankondiging dat hij eind 2024 de Zilverpijlen gaat verlaten, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari. Kijkend naar de performance van Ferrari en Mercedes de afgelopen jaren een gewaagde zet, al is de Italiaanse renstal momenteel de bovenliggende partij in dit onderlinge duel. Mercedes heeft de boel voor het derde jaar op rij niet op orde, terwijl Ferrari langzaam aansluiting bij Red Bull Racing lijkt te vinden.

De juiste beslissing

"Het ziet ernaar uit dat hij de juiste beslissing neemt", vertelt voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner tegenover Sky Sports. "Dat deed hij ook toen hij McLaren verliet om naar Mercedes te vertrekken. Misschien heeft hij het nu ook bij het juiste eind. Ik denk echter dat het hem vooral om een nieuwe uitdaging gaat. Hij hoorde elf jaar bij een team, won zeven wereldkampioenschappen en had goede relaties daar. Ik denk dat hij in deze laatste fase van zijn carrière een nieuwe uitdaging wil. En om als laatste uitdaging Ferrari te hebben... Dat is uiteraard een mooie mogelijkheid om te hebben."

Achtste wereldkampioenschap

Hamilton hoopt zijn bijzonder indrukwekkende carrière te bekronen met dat felbegeerde en recordbrekende achtste wereldkampioenschap. Gezien de huidige dominantie van Red Bull Racing lijkt dit vooralsnog ver weg, maar Steiner sluit niets uit: "Ik denk dat niets onmogelijk is", klinkt het. "In 2026 komen er compleet nieuwe reglementen qua motor en chassis. De auto's worden opnieuw vormgegeven en als hij met een beetje geluk op de juiste plek zit, als Ferrari een goede auto neerzet, kan het mogelijk zijn dat hij zijn achtste wereldkampioenschap wint."

