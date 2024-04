Adrian Newey is sinds donderdagmiddag één van de meest besproken personen in de Formule 1. De Brit zou op het punt staan om zijn ontslag bij Red Bull Racing in te dienen en dus ligt de concurrentie op de loer. Ondertussen zou er door zijn vrouw zelfs al gekeken worden op de Italiaanse huizenmarkt: koren op de molen voor Ferrari.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Newey vlakbij Maranello

Na de gedropte bom rondom het vermeende vertrek van Newey, is de geruchtenmolen vanzelfsprekend gaan draaien. De Brit beschikt over een contract tot en met het einde van 2025, maar zou volgens de berichten goede hoop hebben om middels onderhandelingen eerder te kunnen vertrekken. Aan de andere kant circuleren er weer berichten dat Newey tot 2027 niet aan de bak kan bij een andere formatie. Desondanks hebben meerdere teams zeker oren naar zijn diensten, waarbij voornamelijk Ferrari en Aston Martin vaak in de wandelgangen genoemd worden. De Italianen zouden bovendien al veel langer gecharmeerd zijn van Newey zijn diensten. Enkele weken geleden werd de Britse technicus gesignaleerd op het vliegveld Bologna nabij Maranello.

Mevrouw Newey de huizenmarkt op

Dat was destijds al wat olie op het vuur omtrent de man uit Colchester. In het verleden heeft hij al vaker aangegeven wellicht nog ooit voor de illustere Italiaanse formatie uit te willen komen. Berichten van Daily Mail wakkeren nu de geruchten nog maar eens wat verder aan. Volgens de Britse tabloid zou Newey's vrouw, Amanda Newey, inmiddels de Italiaanse huizenmarkt opgegaan zijn om rond te loeren naar mogelijke nieuwe optrekjes voor de familie Newey. Mocht de Brit naar Ferrari vertrekken, is het natuurlijk logisch om uit Engeland - de thuisbasis van Red Bull Racing - naar Zuid-Europa te vertrekken. Voorlopig is het echter koffiedik kijken, want Red Bull zou aan Sky Sports hebben laten weten nog totaal geen formele communicatie vanuit Newey gehoord te hebben over een mogelijk vertrek.

