Met vandaag onder andere groot nieuws vanuit Duitsland. Naar verluidt gaat het kamp van Max Verstappen in de dagen na de Grand Prix van Miami in gesprek met de volledige top van Mercedes, over een eventuele overstap in 2025. De drievoudig wereldkampioen zou echter wel een aantal eisen hebben. Verder hebben verschillende teams volgens het geruchtencircuit interesse in de diensten van Adrian Newey, maar heeft Red Bull Racing verschillende mogelijkheden om het de Brit lastig te maken, mocht hij willen vertrekken. Ook heeft Sauber/Audi aangekondigd dat Nico Hülkenberg vanaf 2025 voor het team komt te rijden. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Verstappen beslist na Miami over overstap naar Mercedes, wil Newey en Marko meenemen'

Groot nieuws vanuit Duitsland: Volgens F1-Insider gaat het kamp van Verstappen na de Grand Prix van Miami in gesprek met alle kopstukken van Mercedes, over een eventuele overstap in 2025. Een belangrijke voorwaarde van Max Verstappen zou zijn dat zowel Helmut Marko als Adrian Newey meeverhuizen naar de Duitse formatie. "Verstappen wil tijdens de gesprekken eerst kijken hoe serieus Mercedes is. In hoeverre ze concessies willen doen aan Verstappen. Voor de drievoudig wereldkampioen draait het niet alleen om geld. Hij wil de garantie dat de Mercedes in 2025 beter zal zijn dan dit jaar", zo leest het onder andere. Meer lezen over de mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes? Klik hier.

Nico Hülkenberg tekent contract bij Sauber-Audi vanaf 2025

Nico Hülkenberg (36) gaat vanaf het seizoen van 2025 aan de slag bij het Formule 1-team van KICK Sauber, dat kort daarna omgedoopt zal worden tot Audi. Dit werd vandaag bevestigd door de betrokken partijen. Hülkenberg zal zodoende na dit seizoen de deur bij Haas achter zich dichttrekken. Wie hij gaat vervangen bij Stake Sauber, Guanyu Zhou of Valtteri Bottas, is nog niet bekend. "Ik keer terug naar het team waarmee ik in 2013 heb samengewerkt en ik heb goede herinneringen aan de sterke team spirit in Zwitserland. Het vooruitzicht om voor Audi te strijden is iets heel bijzonders", liet de Duitser onder andere optekenen. Meer lezen over het vertrek van Hülkenberg naar Audi? Klik hier.

'Red Bull houdt Adrian Newey in wurggreep en kan transfer blokkeren tot 2027'

Adrian Newey (65) wil naar verluidt vertrekken bij Red Bull Racing, maar de F1-topontwerper zou tegen enkele contractuele barrières aanlopen. Newey heeft nog een overeenkomst tot en met het seizoen van 2025 bij de Oostenrijkse renstal en daarnaast kan Red Bull de eventuele overstap naar een concurrerend team nog verder vertragen. Red Bull heeft naar verluidt een clausule laten opnemen die in de paddock bekend staat als gardening leave, wat simpelweg betekent dat je vrijgesteld wordt van werk, maar niet elders aan de slag mag gaan voor een bepaalde tijd. Deze clausule waar Red Bull zich op kan beroepen, heeft een tijdspanne van maar liefst 12 maanden. Meer lezen over de vermeende problemen voor Newey? Klik hier.

Alonso legt uit waarom Stroll van groot belang is voor het team van Aston Martin

Fernando Alonso is van mening dat de feedback van Lance Stroll ontzettend belangrijk is voor het team van Aston Martin, omdat de Canadees naar eigen zeggen veel gevoeliger is voor bepaalde dingen dan de tweevoudig wereldkampioen. "De analyses die Lance kan doen en de feedback die hij kan geven is cruciaal voor ons en voor het verbeteren van de auto. Ik ben wat minder gevoelig voor bepaalde dingen, en dat is niet iets goeds", laat de Spanjaard onder andere optekenen. Meer lezen over waarom Stroll volgens Alonso van groot belang is voor Aston Martin? Klik hier.

