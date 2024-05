Norris wint Grand Prix van Miami, Verstappen reageert op uitspraken Brown en Mintzlaff | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zondag stond natuurlijk volledig in het teken van de Grand Prix van Miami en uiteindelijk werd het voor Lando Norris een dag die hij nooit meer gaat vergeten. De McLaren-coureur wist Max Verstappen te verschalken en boekte daarmee zijn eerste overwinning uit zijn Formule 1-loopbaan. Na afloop stak de Britse coureur zijn vreugde natuurlijk niet onder stoelen of banken, terwijl ook Verstappen zich een waardig verliezer toonde en liet weten het heel erg aan Norris te gunnen. Dezelfde Verstappen reageerde bovendien ook op uitspraken van Oliver Mintzlaff en Zak Brown.

Norris wint strijd met Verstappen en pakt eerste Formule 1-zege tijdens Grand Prix Miami

Lando Norris heeft voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een Grand Prix gewonnen. De McLaren-coureur profiteerde optimaal van een safety car-situatie in Miami en wist zo voorbij te gaan aan Max Verstappen, die tweede werd. De derde plek op het podium ging uiteindelijk naar Charles Leclerc. Logan Sargeant viel uit na een crash met Kevin Magnussen. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van Miami.

Verstappen reageert op uitspraken Brown: "Die wil natuurlijk stoken"

Max Verstappen heeft gereageerd op de uitspraken van Zak Brown. De McLaren-CEO liet eerder dit weekend optekenen dat het vertrek van Adrian Newey slechts de eerste dominosteen is die omvalt bij Red Bull Racing, en dat de cv's van personeelsleden van het team in het rond vliegen. "Die wil natuurlijk stoken", wordt de drievoudig wereldkampioen geciteerd door De Telegraaf. "Als team kunnen we daar niets mee, maar van zijn kant snap ik het wel." Lees hier de uitspraken van Max Verstappen over Zak Brown.

Verstappen reageert op uitspraken Red Bull-baas: "Gebeurt meer dan hij in de media zegt"

Max Verstappen heeft gereageerd op de woorden van Oliver Mintzlaff, de sportdirecteur van Red Bull. De Duitser heeft sinds de onrust binnen Red Bull Racing is begonnen voor het eerst van zich laten horen, en richtte zich onder andere tot Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Uiteindelijk is dat misschien ook wel zijn rol, toch? Dat hij daar iets over roept. Maar op de achtergrond gebeurt er natuurlijk wel meer dan wat hij in de media zegt", zegt Verstappen onder meer in De Telegraaf. Lees hier de uitspraken van Max Verstappen over Oliver Mintzlaff.

Wolff sprak met Marko in Miami: "Gemeenschappelijke mening over wat er de afgelopen maanden is gebeurd"

Toto Wolff heeft zich uitgelaten over een gesprek dat hij in Miami heeft gevoerd met Red Bull-topman Helmut Marko. De Mercedes-teambaas laat weten dat de twee een "gemeenschappelijke mening hebben over dingen die zich in de afgelopen maanden hebben afgespeeld." Lees hier de uitspraken van Toto Wolff over Helmut Marko.

Norris pakt sensationele eerste zege in Miami: "Dit werd wel tijd, hé?"

De Formule 1 heeft een nieuwe racewinnaar in de naam van Lando Norris. De McLaren-coureur profiteerde optimaal van de safety car-situatie en wist daarna het gat met nummer twee Max Verstappen uit te bouwen en heeft daardoor zijn Grand Prix-zege te pakken. "Dit werd wel tijd, hé? F*ck, sorry. Maar wat een race zeg en dit zat er al een tijdje aan te komen. Eindelijk is het me gelukt en ik ben ook blij voor het hele team. Ik heb het eindelijk voor ze kunnen afleveren. Het was een lange dag en een pittige race, maar eindelijk op die bovenste trede. Dus ik voel me fantastisch", reageert de Brit na afloop. Lees hier de eerste reactie van Lando Norris na zijn klinkende zege.

Verstappen toont zich waardig verliezer: "Als iemand mij moet verslaan, gun ik het Lando wel"

Max Verstappen wist zondag de Grand Prix van Miami niet op zijn naam te schrijven wegens een ontketende Lando Norris. De Brit versloeg de Nederlander en Verstappen geeft toe dat hij het zeker gunt aan de McLaren-coureur. Ook ging hij na afloop in op het hachelijke moment met Sergio Pérez. "Dat is natuurlijk het mooiste. Uiteindelijk zag je het natuurlijk wel aankomen dat hij een keer een race ging winnen. Als iemand mij moet verslaan, gun ik het Lando wel", stelt Verstappen bij Viaplay. Lees hier de reactie van Max Verstappen na zijn tweede plek in Miami.

