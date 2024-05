Russell daagt Verstappen uit, Albon tekent contractverlenging bij Williams | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Aan de vooravond van de start van het Grand Prix-weekend in Imola kwam er weer het een en ander naar buiten. Zo wordt Max Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Mercedes en George Russell reageert op die berichten. Williams heeft haar kopman voor de komende jaren binnen, want Alexander Albon tekent bij en de FOM heeft zich gebogen over de samenwerking tussen Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB. Dit is de GPFans Recap van 15 mei.

Newey "geniet van veranderingen in reglementen", Horner spreekt de ontwerper tegen

Adrian Newey, die eerder deze maand officieel zijn afscheid als hoofdontwerper en chief technology officer van Red Bull Racing aankondigde, zegt te genieten van veranderingen in de reglementen. Teambaas Christian Horner beweert echter dat hij daar juist een hekel aan had. "Toen ik voor het eerst naar de reglementen keek, was ik er niet zo zeker van, maar ja, het is leuk geweest", zo legt Newey bij Sky Sports F1 uit. De reactie van Christian Horner lezen? Klik hier!

Weerbericht GP Emilia-Romagna: F1 ontloopt storm en regen, droog raceweekend

De F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola staat komend weekend op het programma. Het weer rondom het raceweekend varieert en momenteel komt het met bakken uit de hemel. Een regenrace binnen de Formule 1 is altijd spectaculair, maar zet de regen door of krijgen we een heel ander weerbeeld? Klik hier om het weerbericht voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in te zien!

Williams weet contract Albon te verlengen 'voor meerdere jaren'

Alexander Albon heeft zijn contract bij Williams met 'meerdere jaren' verlengd. De voormalig coureur van Red Bull Racing blijft zo de komende jaren nog rijden voor het Britse team. Daarmee is de Britse Thai van de transfermarkt af, want hij werd in verband gebracht met het vacante zitje bij Mercedes, maar ook Red Bull had interesse. De reactie en de uitleg van Albon lezen? Klik hier!

Russell open over mogelijke komst Verstappen: "Laat het maar gebeuren"

George Russell is van mening dat het prima zou zijn als Max Verstappen de komende jaren naar Mercedes komt en zijn teamgenoot wordt. "Ik geloof in mezelf en je moet het opnemen tegen de besten in dezelfde auto's en laten zien wat je in huis hebt, dus dan helpt het dat ik Lewis de afgelopen drie jaar als teamgenoot heb gehad", zo opent Russell. De reactie weten op de eventuele komst van Verstappen? Klik hier!

FOM geeft akkoord aan constructie Red Bull Racing en zusterteam: "Ze kunnen ermee doorgaan"

Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali hoeven Red Bull Racing en Visa Cash App RB zich nergens zorgen over te maken. De afgelopen maanden werden er vraagtekens bij de samenwerking geplaatst door enkele concurrenten, maar volgens de CEO verloopt alles volgens het boekje. "Wat betreft de vernieuwing van het Concorde Agreement, is het onderwerp van Red Bull als eigenaar van twee teams naar voren gekomen", legt Domenicali uit. De hele reactie lezen en waarom Domenicali geen bezwaar heeft? Klik hier!

