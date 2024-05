De F1 Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola staat komend weekend op het programma. Het weer rondom het weekend in Italië is niet al te best, maar het belangrijkste is hoe het weer op vrijdag, zaterdag en zondag is.

Vorig jaar ging het raceweekend in Imola niet door vanwege het enorm slechte weer. Er viel zoveel regen dat het circuit en de regio onder water liepen en er zelfs slachtoffers te betreuren waren dankzij het extreme weer. Het raceweekend ging daardoor, logischerwijs, niet door en werd in 2023 ook niet meer ingehaald. Dat er regen is rondom het raceweekend in Imola is bijna een gegeven, maar de vraag is vooral wanneer dit dan gaat zijn.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht F1-raceweekend Imola

Op woensdag en donderdag wordt er enorm slecht weer verwacht in Imola, met veel regen, wind en onweer en zelfs een waarschuwing voor 'extreem' weer. Dit levert een code geel op in de regio. Vanaf vrijdag is dit echter voorbij. Op vrijdag en zaterdag wordt het 25 graden Celsius met vooral zon en maar 3% en 4% kans op regen. Op zondag wordt het wat bewolkter, maar is de kans op regen nog steeds maar 3%. Vanaf maandag wordt er dan weer slecht weer verwacht, waardoor het er op dit moment op lijkt dat de Formule 1 dit jaar wel het slechte weer ontloopt. In Imola is er echter niks zo veranderlijk als het weer.

Het huidige weerbericht voor het raceweekend in Imola laat zien dat de coureurs mooi weer mogen verwachten op de dagen dat er sessies worden verreden. Voor en na het weekend wordt er echter flink wat regen, onweer en wind verwacht.#EmiliaRomagnaGP #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/bavM9zMoAT — GPFans NL (@GPFansNL) May 15, 2024

Gerelateerd