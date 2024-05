Max Verstappen heeft gereageerd op de woorden van Oliver Mintzlaff, de sportdirecteur van Red Bull. De Duitser heeft sinds de onrust binnen Red Bull Racing is begonnen voor het eerst van zich laten horen, en richtte zich onder andere tot Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Red Bull Racing presteert nog altijd uitstekend op het circuit, maar binnen de formatie zelf stormt het al enige tijd. Begin februari startte de soap rondom teambaas Christian Horner omtrent vermeend grensoverschrijdend gedrag, waarna Max Verstappen in de media steeds vaker aan een vertrek bij het team werd gelinkt. Inmiddels is bekend dat topontwerper Adrian Newey de renstal in ieder geval gaat verlaten, wat olie op het vuur is voor de speculaties rondom de drievoudig wereldkampioen. Die speculaties zijn niet volledig uit de lucht gegrepen, want Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van alles op alles te zetten om Verstappen tot een overstap naar Mercedes te verleiden.

Mintzlaff reageert op Wolff

De versierpogingen van Wolff zijn echter slecht gevallen bij Oliver Mintzlaff, sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz de grote baas binnen energiedrankgigant Red Bull. In gesprek met het Duitse Bild liet hij onder andere optekenen: "Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams voelen nu ze jaren op achterstand staan, maar ik denk dat Wolff zich moet focussen op zijn eigen problemen. Daar heeft hij er genoeg van."

Meer gaande op de achtergrond

Verstappen heeft inmiddels gereageerd op deze uitspraken: "Uiteindelijk is dat misschien ook wel zijn rol, toch? Dat hij daar iets over roept", citeert De Telegraaf. "Maar op de achtergrond gebeurt er natuurlijk wel meer dan wat hij in de media zegt. Ik praat best veel met hem. Voor mij is hij meer in beeld gekomen na het overlijden van Dietrich. Hij is met allerlei zaken bezig, niet alleen met Formule 1. Maar hij krijgt natuurlijk wel alles mee."

