Ferrari komt sterk voor de dag in Imola, Verstappen geïrriteerd na vraag over Norris | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Emilia-Romagna is afgetrapt met de eerste twee oefensessies waarin Ferrari het tempo bepaalde. Max Verstappen heeft de opmerkingen van Zak Brown over zijn kunnen ook gelezen en reageert bij GPFans op de CEO en Red Bull-ontwerper zou volgens de Daily Mail zijn krabbel hebben gezet onder een dienstverband bij Ferrari. Dit is de GPFans Recap van 17 mei.

McLaren-junior en Alpine-junior krijgen schorsing in Formule 3 opgelegd door FIA

Twee coureurs uit het FIA Formule 3-kampioenschap, dat dit weekend in het voorprogramma staat van de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, zijn geschorst door de FIA. Daarnaast moet nog een coureur de portemonnee trekken vanwege een forse boete. Het hele artikel lezen over de schorsing? Klik hier!

Verstappen geïrriteerd na vraag over Norris: "Ik lees ze niet eens, kan er helemaal niks mee"

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna ietwat geïrriteerd gereageerd op de beweringen vanuit het kamp van McLaren. CEO Zak Brown beweerde dat Lando Norris zou kunnen winnen van Verstappen als hij een gelijkwaardige auto zou hebben, maar met die opmerkingen kan Verstappen weinig, zo zegt hij onder meer tegenover GPFans. De volledige reactie van de drievoudig wereldkampioen lezen? Klik hier!

Ferrari bovenaan na eerste twee vrije trainingen in Imola

Het team van Ferrari heeft het Europese seizoen sterk geopend door direct als snelste te worden afgevlagd. Charles Leclerc was namelijk niet alleen tijdens de eerste oefensessie het rapste, ook de tweede training stond de Monegask bovenaan. Aan de kant van de klassementsleider, Max Verstappen, waren er toch wat problemen. Lees hier hoe de eerste vrije training in Imola verliep. De tweede training verliep echter niet veel beter voor de Nederlander. De samenvatting van de tweede vrije training lezen? Klik hier!

Sainz begrijpt uitblijven straf Pérez niet: 'Maar ik krijg wel een tijdstraf van vijf seconden'

Carlos Sainz begrijpt niet waarom hij tijdens de F1 Grand Prix van Miami wel een straf heeft gekregen, maar Sergio Pérez niet. Volgens de Ferrari-coureur wordt er toch naar de consequentie van een incident gekeken, terwijl dat niet de bedoeling moet zijn, zo legde hij uit in de paddock voor de wedstrijd in Emilia-Romagna. "Ik heb er soms moeite mee om het te begrijpen", zo opent Sainz tegenover onder meer GPFans. De hele reactie van Sainz lezen? Klik hier!

Britse media: 'Newey heeft handtekening al gezet onder contract Ferrari'

Volgens de Daily Mail is de toekomst van Adrian Newey al vastgelegd. Diverse bronnen vanuit Italië weten aan het Britse medium te melden dat de ontwerper die nu nog in dienst is bij Red Bull Racing zal verkassen naar Maranello. Newey zou zijn krabbel al hebben gezet onder een verbintenis bij Ferrari. Het hele artikel over de mogelijke overstap van Newey lezen? Klik hier!

