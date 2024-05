Max Verstappen heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna ietwat geïrriteerd gereageerd op de beweringen vanuit het kamp van McLaren. CEO Zak Brown beweerde dat Lando Norris zou kunnen winnen van Verstappen als hij een gelijkwaardige auto zou hebben, maar met die opmerkingen kan Verstappen weinig, zo zegt hij onder meer tegenover GPFans.

De vorige race, de Grand Prix van Miami, werd gewonnen door Norris. De Brit nam de leiding over van Verstappen en wist de Red Bull vervolgens op gepaste afstand te houden. Na afloop was Brown in de zevende hemel en stelde hij dat Norris vaker van Verstappen zou kunnen winnen, mits hij een gelijkwaardige auto heeft. Hiermee insinueerde Brown dus eigenlijk dat Norris als coureur zijnde beter is dan Verstappen. In aanloop naar de Grand Prix op Imola werd de Nederlander uiteraard geconfronteerd met deze uitspraken. In gesprek met onder meer GPFans gaf Verstappen echter aan weinig waarde te hechten aan de woorden van de McLaren-baas.

Artikel gaat verder onder video

Regeerakkoord rechts kabinet heeft invloed op Nederlandse F1-fans: dit moet je wetenLees meer

Verstappen kan "helemaal niks" met woorden Brown

Toen Verstappen gevraagd werd naar de woorden van Brown over hem en Norris, reageerde hij ietwat geïrriteerd. "Weet je, die dingen, ik lees ze ten eerste niet eens. Je kan er ook helemaal niks mee", zo zei hij. Dat Brown Norris inschat als een coureur die wellicht beter is dan Verstappen, dat doet de regerend wereldkampioen weinig. "Dat hij dat vindt, nou prima toch. Heeft ie lekker goed", zo klonk het. Als Verstappen vervolgens de vraag krijgt of hij Norris zelf als een serieuze concurrent ziet, antwoordt hij vrij direct: "Ik vind er zelf... Ik heb er helemaal niks van te vinden."

LEES MEER: Formule 1-baas waarschuwt Verstappen: 'Mogelijk einde verhaal'

Verstappen heeft 'advies' voor Brown

De irritatie in de stem van Verstappen is duidelijk hoorbaar en daarom werd hem ook gevraagd of hij het vervelend vindt dat er constant wordt beweerd dat hij geen uitdaging heeft omdat hij veruit de beste auto heeft. "Nee, ik doe gewoon mijn ding op het circuit en dan ga ik naar huis en doe ik daar mijn ding, en dan denk ik ook niet meer over de Formule 1 na. Moeten andere mensen misschien ook doen", zo sneert hij nog even subtiel richting Brown.

Gerelateerd