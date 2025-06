In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vonden de eerste twee vrije trainingen plaats van de F1 Grand Prix van Oostenrijk, liet Red Bull Racing zich uit over de plannen omtrent upgrades voor 2025, liet Max Verstappen zich kort maar krachtig uit over F1 The Movie, zag Allard Kalff een naaiactie van Lando Norris tijdens VT2 in Oostenrijk en ging het ook veel over de mogelijke transfer van Verstappen naar Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 27 juni.

McLaren maakt indruk op vrijdag in Oostenrijk, Verstappen P2 en P3

De vrijdag stond zoals altijd in het teken van de eerste twee vrije trainingen. De eerste vrije training werd op P1 afgesloten door George Russell, die Max Verstappen en Oscar Piastri voor kon blijven. Tijdens de tweede vrije training zou McLaren domineren, met Lando Norris op P1 voor Piastri en Verstappen. Samenvatting van de eerste vrije training lezen? Klik hier! Samenvatting van de tweede vrije training lezen? Klik hier!

Kalff ziet 'naaiactie' Norris tegen Verstappen tijdens VT2: 'Wat een onzin'

Max Verstappen moet het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk zien te overleven zonder een strafpunt te krijgen, iets wat de andere coureurs door lijken te hebben. Tijdens de tweede vrije training in Spielberg zag Allard Kalff bij Viaplay dat Lando Norris probeerde Verstappen een strafpunt aan te naaien. Meer lezen over het moment en wat Verstappen en Kalff erover te zeggen hadden? Klik hier!

Horner komt op live televisie na bevestiging interesse Mercedes in Verstappen

Max Verstapen (27) wordt steeds nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes. Zowel George Russell als nu ook Toto Wolff hebben bevestigd dat de interesse in de viervoudig wereldkampioen er is. Red Bull-teambaas Christian Horner voelt zich dan ook genoodzaakt te reageren. Zien en Lezen wat er aan de hand is rondom de toekomst van Verstappen en wat Horner erover te zeggen heeft? Klik hier!

Red Bull Racing stopt binnenkort met doorontwikkeling RB21

Helmut Marko laat optekenen te verwachten dat Red Bull Racing ergens in de komende weken stopt met de ontwikkeling van de RB21, en de focus volledig zal verschuiven naar de auto voor 2026. Meer lezen over wat de plannen voor 2025 nog zijn bij Red Bull en hoe het dit kan combineren met 2026 en de nieuwe reglementen? Klik hier!

Verstappen laat perszaal in Oostenrijk lachen met kurkdroge opmerking

Max Verstappen houdt zich niet zo bezig met alles wat zich naast de baan afspeelt in de wereld van de Formule 1. Zo is hij ook als één van de weinige coureurs niet zo onder de indruk van de bioscoopfilm F1: The Movie. Meer lezen over wat Verstappen allemaal te zeggen heeft over de nieuwe film, waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt? Klik hier!

